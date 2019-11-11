Честным быть выгодно: как получить подарок, вовремя оплачивая счета за электричество

"Алтайэнергосбыт" предлагает с выгодой рассчитаться с долгами и разыгрывает более 500 призов среди своих абонентов в Алтайском крае и Республике Алтай (утюги, чайники, мультиварки, наборы светодиодных ламп, дисконтные карты на электротехническую продукцию, предоставляющие скидку 20%).

Что сделать, чтобы стать участником акции?

Оплатите все имеющиеся долги за электроэнергию, пени и внесите авансовый платеж за ноябрь 2019 года до 30 ноября 2019 года.

В какие даты нужно платить?

До 30 ноября 2019 года, но важно учесть прогнозируемое потребление электроэнергии до конца ноября. Например, если вы платите 25 ноября, то помимо долгов и пени, нужно оплатить уже потребленные в ноябре кВт/ч и прогнозируемый остаток (5 дней).

Если у абонента система АИИС КУЭ, он примет участие в акции?

Да, примет при выполнении всех условий. АИИС КУЭ передает показания концом месяца – 30 ноября. Даже если 1 декабря контролер проверит показания, хотя плюс этой системы именно в автоматизации процесса, не требующего обходов, все равно зафиксируются показания 1 декабря декабрем 2019 года.

Как оплатить электроэнергию?

Погасить долги за электроэнергию и внести авансовый платеж за ноябрь 2019 года можно любым удобным способом:

– с помощью банковской карты в сервисе "Личный кабинет клиента" на корпоративном сайте АО "Алтайэнергосбыт", а также в мобильных приложениях сервиса, доступных для скачивания в Play Market и Apple Store*;

– через отделения и устройства самообслуживания ПАО "Сбербанк", а также с помощью электронного сервиса "Сбербанк Онлайн";

– через отделения иных банков, осуществляющих прием платежей через систему "Город";

– через отделения АО "Почта России";

– в клиентских офисах АО "Алтайэнергосбыт";

– в пунктах приема платежей ООО "Телекомсервис" (Республика Алтай).

Где будет проводиться розыгрыш?

Определение счастливых обладателей призов будет проведено в Барнауле, в офисе АО "Алтайэнергосбыт" в присутствии представителей средств массовой информации и общественности 30 января 2020 года.

Как выбирают победителя?

Победители будут определены с помощью интернет-генератора случайных цифр, который сгенерирует порядковые номера, присвоенные лицевым счетам абонентов, выполнивших все условия акции.

Как узнать о выигрыше?

Результаты (номера лицевых счетов победителей) будут опубликованы на официальном сайте АО "Алтайэнергосбыт" 5 февраля 2020 года. Кроме того, с победителями обязательно свяжутся специалисты из обслуживающих клиентских офисов компании и расскажут, где и как забрать приз.

Когда можно забрать приз?

Получить свой приз можно в клиентском офисе АО "Алтайэнергосбыт", обслуживающем клиента-победителя с 6 февраля по 10 марта 2020 года.

Подробная информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на официальном сайте АО "Алтайэнергосбыт".

АО "Алтайэнергосбыт"

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122

Телефоны:

в Алтайском крае: +7 (3852) 560-660

в Республике Алтай: +7 (38822) 20-570

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*Плэй Маркет, Эппл Стор – прим. ред.