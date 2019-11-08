"Сказочный" долгострой. Как выглядит театр кукол в Барнауле, который все еще строят

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Строительство алтайского театра кукол "Сказка" продолжается в Барнауле. Стоимость работ составляет около 297 миллионов рублей. Объект планировалось завершить этим летом, а первых посетителей принять в сентябре. В ноябре текущего года именно в этом культурном учреждении собирались с размахом провести всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье".

Однако краевые власти окончание строительства перенесли на декабрь 2019 года, а открытие в Минстрое обещают в начале 2020-го, после того как закончат внутреннюю отделку и установят необходимое оборудование.

Фотокорреспондент Amic.ru Екатерина Смолихина побывала на стройке и сомневается, что и в этот раз работы удастся закончить в срок. Слишком много недоделок. Впрочем, в Минстрое утверждают, что на данный момент готовность нового здания театра превышает 80%.

Почему строят так долго?

По объяснению краевых властей, сильные морозы зимой 2018 года не позволили вести работы на объекте. Действительно, в январе в Барнауле стояли аномальные морозы до минус 40 градусов. А летом было ограничено движение транспорта на улице Пушкина, из-за чего не было возможности подвозить стройматериалы. Кроме того, уже в процессе строительства потребовались дополнительные технические решения. А их, в свою очередь, необходимо было внести в проектно-сметную документацию. Все это способствовало тому, что стройка затянулась.

Кто строит?

Работы ведет компания "Сэлф". Та самая, которая достраивает другой известный долгострой – художественный музей Алтайского края на площади Октября. Работы по этому объекту должны быть завершены в начале 2021 года.

Как начинали строить "Сказку"?

А начинали еще в 2014-м году. Достроить "Сказку" в Год театра обещал на тот момент губернатор Алтайского края Александр Карлин. Этому обещанию предшествовал скандал: во время одного из совещаний Карлин обрушился с критикой на чиновников за слишком дорогой проект. Изначально на "Сказку" хотели выделить 500 миллионов, но глава региона назвал эту сумму запредельно высокой. В итоге проект "подешевел" на 200 миллионов.

Как будет выглядеть новая "Сказка"?

Судя по проекту, здание нового театра будет невероятно красивым. Фасад выполнен в стиле, характерном для исторической части Барнаула. Строение будет трехэтажным. А на крыше здания уже разместились новые часы. На первом этаже будет начинаться парадная двухмаршевая лестница.

На втором этаже планируется фойе с интерактивной зоной для компьютерных презентаций и игр для детей. Там же будет буфет на 12 посадочных мест. Общая площадь здания составит около 3500 квадратных метров. Театр рассчитан на 203 места.