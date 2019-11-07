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Губернатор Томенко назвал Казахстан самым крупным внешнеторговым партнером Алтайского края

, ИА "Амител"
Алтай экспортировал в соседнюю страну товаров на 1,1 млрд рублей
Фото: Антон Федотов, altairegion22.ru

Фото: Антон Федотов, altairegion22.ru

Казахстан – крупнейший внешнеторговый партнер Алтайского края, на долю этой страны приходится более 30% экспорта из региона. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко на XVI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

"Общий объем товарооборота между Алтайским краем и Республикой Казахстан составил порядка 480 миллионов долларов США, из них примерно 360 миллионов – это объем экспорта, 120 миллионов – импорта. Общий объем продукции, которую Алтайский край поставляет на экспорт, превышает 1 миллиард 100 миллионов долларов", – сказал глава региона.

Виктор Томенко сообщил также, что с 2016 по 2018 год объем товарооборота увеличился более чем в 1,5 раза. Основные товары: машиностроительная продукция (вагоны, сельскохозяйственная техника), кокс, полукокс, концентраты металлов (меди, цинка и других), продукты питания.

Кстати, второй в экспортном списке партнер для Алтая – Китай. Но в эту страну регион продает в два раза меньше, чем в Казахстан.

Что касается перспектив сотрудничества, то глава региона отметил, что власти и бизнесу нужно постоянно анализировать ситуацию, чтобы понимать, что может потребоваться партнерам.

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России проходит в эти дни в Омске. Делегацию Алтайского края возглавляет губернатор. Приехали туда не только чиновники, но и представители алтайских предприятий. Инновационные производственные компании продемонстрируют свои технологические разработки, а также продукцию Алтайского биофармкластера. Это "Зиас Машинери", "СиСорт", "Спецавтоматика", Бийский завод стеклопластиков, завод "Алтайлесмаш", научно-производственные предприятия "Алтик" и "Лосев" (резидент Сколково).

Представители Алтайского края и Казахстана обсудили сотрудничество в сфере туризма. Так, по словам начальника управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых, туристический поток граждан Казахстана на территорию Алтайского края в 2018 году превысил 20 тысяч человек и увеличился в сравнении с 2017 годом на 6%.

В рамках форума пройдет пленарное заседание с участием президентов России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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