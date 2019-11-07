Глава Росгосцирка: российский цирк не может отказаться от номеров с животными

Глава Росгосцирка Владимир Шемякин рассказал в интервью порталу РИА "Новости" о том, что российский цирк не может сейчас обойтись без номеров с животными, которые являются очень популярными.

"Животные остаются, потому что они привлекают детей и взрослых, и без них пока русский цирк существовать не может. Ведь дети в восторге от животных", – заявил он.

Сайту ruscircuc.ru Шемякин объяснил, что сейчас компания планирует показать общественности, что животные в цирке живут не так, как об этом говорят зоозащитники. По его словам, все звери, которые попадают в цирк, рождены в неволе и им оказывается должный уход. Цирки готовы приглашать зрителей, чтобы они увидели, как ухаживают за четвероногими артистами. Он также привел пример того, как брошенных животных буквально спасают.

"У нас есть сайгачата, которых нам подкинули в очень плохом состоянии, они фактически умирали, и мы их выходили. Эти сайгаки живут у нас якобы в чудовищных условиях. В итоге все признали, что все животные находятся в прекрасном состоянии, чувствуют себя и выглядят лучше, чем в природе. Мы договорились, что когда они подрастут, мы их выпустим в естественную среду обитания", – рассказал Шемякин.

При этом собеседник отметил, что содержание животных в целом требует модернизации.

По мнению Владимира Шемякина, окончательное решение о том, оставлять или убирать животных из цирка, лежит на зрителях. ВЦИОМ проводил опрос, чтобы узнать, как зрители относятся к использованию зверей в цирковых номерах. По результатам исследования выяснилось, что большинство опрошенных (53%) считают номера с животными обязательными, в основном это люди от 45 лет и старше. При этом молодежь больше склоняется к обратному. Отказаться от животных в цирке готовы 68% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет и 57% – от 25 до 34 лет.

В 45 странах мира уже действует полный или локальный запрет на использование животных в цирковых номерах. Среди них 26 европейских стран, 6 стран Азии, 22 штата США, 12 стран Центральной и Южной Америки, а также Австралия.

В России это движение еще не переросло в массовое и, как отметил Владимир Шемякин, большинству зрителей животные в цирке нравятся.