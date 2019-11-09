Суббота, 9 Ноябрь, 08:11

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,73
€ 70,42
Обь
160см -13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнГород. Слушай!
Новости

У жителей Алтая может перестать показывать ТВ. Как этого избежать и в чем причины

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Технические работы в регионе пройдут в ночь на 12 ноября

Жители Алтайского края могут временно остаться без цифрового телевидения. Это связано с работами по перенастройке передающего оборудования, которое будет проводиться в ночь с 11 на 12 ноября – с 1:00 до 6:00. Что нужно сделать, чтобы вновь смотреть любимые программы, журналистам рассказал заместитель министра цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Поздерин.

Зачем нужны технические работы?

Правительство России решило, что жители страны имеют право смотреть "в цифре" и региональные телепередачи. А потому было решено делать региональные врезки на канале Общественного телевидения России. Региональные программы могут занимать не более пяти часов от федерального вещания и выходить в утреннее и вечернее время.

В Алтайском крае это право выиграл канал "Катунь 24", программы которого по ОТР начнут выходить с 29 ноября утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00.

Но чтобы начать трансляцию, необходимо настроить оборудование. Для этого в ночь на 12 ноября, с 1:00 до 6:00, филиал РТРС "Алтайский КРТПЦ" проведет профилактические работы, в результате которых возможно пропадание вещания цифровых телевизионных каналов первого мультиплекса (РТРС-1) во всех населенных пунктах Алтайского края.

Как пояснил Евгений Поздерин, на реализацию проекта в 2019 году из федерального бюджета выделено 700 миллионов рублей. С 2021 года сумма вырастет до 1,5 миллиарда.

Что делать, если телевизор перестанет показывать после технических работ?

В этом случае зрителям нужно просто провести перенастройку телеканалов, в ручном режиме или в автоматическом. Займет это всего лишь несколько минут. Сложности никакой. 

При этом начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко отмечает, что современные цифровые телевизоры и встроенные цифровые приставки перенастроятся автоматически. Так что многие жители даже не заметят никакого технического сбоя.

Но на всякий случай в крае организованы службы, которые готовы помочь решить проблему с телевизором.

Так, на базе Министерства цифрового развития и связи Алтайского края будет организована работа регионального колл-центра. Сюда можно будет оперативно направить заявки на адресную помощь волонтеров. Помимо этого всю необходимую информацию можно будет получить в центре консультационной поддержки алтайского филиала РТРС и центре федеральной поддержки цифрового эфирного телевидения РТРС.

Куда звонить, если не можете настроить телевизор вручную

  • Региональный колл-центр при Минсвязи Алтайского края: 8 (3852) 538-271
  • Центр консультационной поддержки алтайского филиала РТРС: 8 (3852) 506-498
  • Горячая линия цифрового эфирного телевидения РТРС: 8-800-220-20-02

Будет ли "Катунь 24" вещать в аналоговом формате?

По словам начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгения Нечепуренко, с начала 2020 года канал "Катунь 24" в аналоговом формате выходить перестанет.

По словам Нечепуренко, в цифровом мультиплексе распространение сигнала телеканала "Катунь-24" будет идти за счет средств федерального бюджета. А вот при аналоговом вещании финансовая нагрузка ложилась на бюджет Алтайского края. Так что переход регионального канала на "цифру" позволит краю существенно экономить – около 25 млн рублей в год.

Кроме того, "Катунь 24" можно будет по-прежнему смотреть 24 часа в сутки по кабельным сетям и интернету. Также со следующего года "Катунь 24" будет вещать в формате HD.

Что будет с другими алтайскими каналами?

С другими алтайскими каналами все немного сложнее. В муниципалитетах края много местных компаний, но места во врезке им не достанется. Например, в Благовещенском районе или в Бийске телевизионщики продолжат в ближайшие годы вести трансляции только в аналоговом формате. По словам Евгения Нечепуренко, сейчас на правительственном уровне обсуждается возможность предоставить таким небольшим каналам вещать на 21-й кнопке.

Что такое цифровое телевидение?

Цифровое эфирное телевидение – технология передачи телевизионного изображения и звука при помощи кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых каналов. Основой современного цифрового телевидения является стандарт сжатия данных MPEG. Цифровой сигнал защищен от этого, что обеспечивает высокое качество изображения и звука цифровых телеканалов.

Алтайский край перешел на "цифру" в июне этого года. 53 тысячи жителей не имеют доступа к таким технологиям. Это 248 населенных пунктов. В такие населенные пункты зашли три оператора спутникового телевидения – "НТВ+", "Орион" ("Телекарта") и МТС.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
07:58
Правила расчета тарифа на вывоз мусора изменятся в России 0
07:48
У жителей Алтая может перестать показывать ТВ. Как этого избежать и в чем причины 0
07:39
В Барнауле сбили мужчину на дороге, где раньше был пешеходный переход 0
07:23
На месте коррекционного детсада в центре Барнаула построят крупный объект 1
07:01
Алтайский край прирос горожанами, оставаясь самым сельским регионом в Сибири 0
06:45
Ярмарка, КВН и театры. Куда сходить в Барнауле на выходных 9 и 10 ноября 0
06:32
Главный символ немецкого раздора: фотохроники Берлинской стены 0
06:22
Перед первыми морозами в Алтайском крае будут идти дожди 2
06:14
В чем встречать год Крысы, чтобы не быть серой мышкой 0
06:02
Поехали: на Чуйском тракте открыли мост через Чумыш за 3 миллиарда 1
23:49
Суд взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести миллиардов рублей 1
22:51
СК возбудил уголовное дело против криминального авторитета Вити 1
22:22
Томенко позвал целеустремленных в Молодежное правительство Алтайского края 1
21:51
Двойное убийство произошло в Барнауле. СК возбудил уголовное дело 0
21:29
Россиянам рассказали, что формирует их отношение к полиции 2
20:43
Фотографии алтайского маральника и лебедей стали одними из лучших на фестивале природы 0
20:01
Песков оценил сценарии развития России "от Макрона" 0
19:39
В Барнауле пожар тушили через соседний дом из-за запертых ворот на дороге 5
19:18
Новосибирцы отправились в путешествие по Африке на своих машинах 0
18:51
Васильева пожаловалась на нехватку в школах молодых учителей 12
18:24
Порывы ветра, гололед и первый мороз: какой будет погода на выходных в Алтайском крае 0
18:11
Останки с размытого кладбища алтайского села перезахоронили в соседней деревне 0
18:01
Песков прокомментировал возможный запрет "Википедии" в России 6
17:47
Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер 3
17:35
Экс-руководителя "Сибэнергомаша" подозревают в мошенничестве на 800 млн рублей 8
17:16
Эрнст уверен, что переход России на цифровое ТВ может оказаться бесполезной затеей 10
17:07
Вспыльчивая и много пьющая: знакомые описали бийчанку, убившую 11-месячную дочь 4
16:52
Бывший владелец "Сибэнергомаш" арестован по подозрению в мошенничестве 0
16:48
Пошли к соседям: "Мария-Ра" построит крупный логистический центр в Кемерове 5
16:32
Никаких полномочий. Справедливороссы обсудили проблемы сельских депутатов 0
16:22
В соцсетях смеются над возможной статьей для подростков, укравших жвачку в "Марии-Ра" 7
16:17
Умер козел Тимур, друживший с тигром Амуром 10
16:02
Росгвардия разработала два новых знака различия с орлом и скрепами 9
15:51
Топ лучших аудиокурсов для изучения английского с нуля 0
15:49
В Екатеринбурге после массовой драки подростков скончалась девушка 10
15:37
"Кто-то слишком много ест": мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота 9
15:29
Упреки и популизм. Бюджет Барнаула прошел первое чтение "со скрипом" 9
15:19
Турчак: "Единую Россию" в Сибири никто не сможет победить, если договариваться 11
15:06
Догоним и перегоним: Подмосковье надеется обойти Алтайский край по производству сыра 4
14:53
В Барнауле откроют бюст знаменитому алтайскому гребцу Константину Костенко 1
14:39
На Алтае женщина повелась на уловку лжесотрудника банка и перевела крупную сумму 2
14:23
Гигантский рекламный щит обрушило ветром в Барнауле 7
14:07
Алтайские дети-диабетики для установки специальных помп ездят в Москву 3
13:58
Happy end. Стало известно, куда уедет енот София из барнаульского зоомагазина 1
13:43
Росстат впервые назвал число россиян, ведущих здоровый образ жизни 9
13:24
В Барнауле мужчина жестоко убил топором соседа по коммуналке 0
13:07
Фильм "Перевал Дятлова" с участием Егора Бероева снимают в Горном Алтае 7
12:54
Мужчина погиб в алтайском стрелковом клубе "Магнум" 11
12:41
Барнаульцев приглашают на заключительную в 2019 году социальную ярмарку 3
12:23
На алтайской трассе насмерть сбили мужчину 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.