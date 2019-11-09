У жителей Алтая может перестать показывать ТВ. Как этого избежать и в чем причины

Жители Алтайского края могут временно остаться без цифрового телевидения. Это связано с работами по перенастройке передающего оборудования, которое будет проводиться в ночь с 11 на 12 ноября – с 1:00 до 6:00. Что нужно сделать, чтобы вновь смотреть любимые программы, журналистам рассказал заместитель министра цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Поздерин.

Зачем нужны технические работы?

Правительство России решило, что жители страны имеют право смотреть "в цифре" и региональные телепередачи. А потому было решено делать региональные врезки на канале Общественного телевидения России. Региональные программы могут занимать не более пяти часов от федерального вещания и выходить в утреннее и вечернее время.

В Алтайском крае это право выиграл канал "Катунь 24", программы которого по ОТР начнут выходить с 29 ноября утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00.

Но чтобы начать трансляцию, необходимо настроить оборудование. Для этого в ночь на 12 ноября, с 1:00 до 6:00, филиал РТРС "Алтайский КРТПЦ" проведет профилактические работы, в результате которых возможно пропадание вещания цифровых телевизионных каналов первого мультиплекса (РТРС-1) во всех населенных пунктах Алтайского края.

Как пояснил Евгений Поздерин, на реализацию проекта в 2019 году из федерального бюджета выделено 700 миллионов рублей. С 2021 года сумма вырастет до 1,5 миллиарда.

Что делать, если телевизор перестанет показывать после технических работ?

В этом случае зрителям нужно просто провести перенастройку телеканалов, в ручном режиме или в автоматическом. Займет это всего лишь несколько минут. Сложности никакой.

При этом начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко отмечает, что современные цифровые телевизоры и встроенные цифровые приставки перенастроятся автоматически. Так что многие жители даже не заметят никакого технического сбоя.

Но на всякий случай в крае организованы службы, которые готовы помочь решить проблему с телевизором.

Так, на базе Министерства цифрового развития и связи Алтайского края будет организована работа регионального колл-центра. Сюда можно будет оперативно направить заявки на адресную помощь волонтеров. Помимо этого всю необходимую информацию можно будет получить в центре консультационной поддержки алтайского филиала РТРС и центре федеральной поддержки цифрового эфирного телевидения РТРС.

Куда звонить, если не можете настроить телевизор вручную

Региональный колл-центр при Минсвязи Алтайского края: 8 (3852) 538-271

Центр консультационной поддержки алтайского филиала РТРС: 8 (3852) 506-498

Горячая линия цифрового эфирного телевидения РТРС: 8-800-220-20-02

Будет ли "Катунь 24" вещать в аналоговом формате?

По словам начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгения Нечепуренко, с начала 2020 года канал "Катунь 24" в аналоговом формате выходить перестанет.

По словам Нечепуренко, в цифровом мультиплексе распространение сигнала телеканала "Катунь-24" будет идти за счет средств федерального бюджета. А вот при аналоговом вещании финансовая нагрузка ложилась на бюджет Алтайского края. Так что переход регионального канала на "цифру" позволит краю существенно экономить – около 25 млн рублей в год.

Кроме того, "Катунь 24" можно будет по-прежнему смотреть 24 часа в сутки по кабельным сетям и интернету. Также со следующего года "Катунь 24" будет вещать в формате HD.

Что будет с другими алтайскими каналами?

С другими алтайскими каналами все немного сложнее. В муниципалитетах края много местных компаний, но места во врезке им не достанется. Например, в Благовещенском районе или в Бийске телевизионщики продолжат в ближайшие годы вести трансляции только в аналоговом формате. По словам Евгения Нечепуренко, сейчас на правительственном уровне обсуждается возможность предоставить таким небольшим каналам вещать на 21-й кнопке.

Что такое цифровое телевидение?

Цифровое эфирное телевидение – технология передачи телевизионного изображения и звука при помощи кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых каналов. Основой современного цифрового телевидения является стандарт сжатия данных MPEG. Цифровой сигнал защищен от этого, что обеспечивает высокое качество изображения и звука цифровых телеканалов.

Алтайский край перешел на "цифру" в июне этого года. 53 тысячи жителей не имеют доступа к таким технологиям. Это 248 населенных пунктов. В такие населенные пункты зашли три оператора спутникового телевидения – "НТВ+", "Орион" ("Телекарта") и МТС.