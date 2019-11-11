Умная телефония для бизнеса: как всегда держать руку на пульсе своей компании

Реалии бизнеса второго десятилетия XXI века диктуют достаточно жесткие условия мобильности, гибкости и режима онлайн 24/7.

Поэтому оператор цифровых возможностей "МегаФон" специально для малого и среднего бизнеса разработал услугу "Виртуальная АТС". Функции приложения созданы для решения задач, которые часто стоят перед руководителями компаний: быть всегда на связи, автоматизировать обработку звонков клиентам, повысить уровень лояльности, предоставляя качественную обратную связь.

В Алтайском крае за последний год число компаний, которые пользуются "Виртуальной АТС" "МегаФона", увеличилось на 40%, а в Сибири в целом – на 34%. Такая динамика объясняется просто: сервис облегчает важный для бизнеса процесс коммуникации. "Виртуальная АТС" становится для предпринимателей незаменимым помощником, позволяющим вести запись разговоров, отслеживать статистику принятых и непринятых звонков, настраивать уведомления о пропущенных вызовах через SMS, e-mail или Telegram, устанавливать персональное голосовое приветствие и многое другое.

"Эффективная работа с клиентами – один из ключевых факторов развития бизнеса. "Виртуальная АТС" от "МегаФона" позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа, – прокомментировал запуск приложения директор по маркетингу корпоративного бизнеса "МегаФона" Павел Захаров. – С новым приложением для Android и iOS работать с корпоративной телефонией стало еще удобнее: теперь пульт управления "Виртуальной АТС" всегда находится с вами".

Программа доступна в Play Market и App Store.

"МегаФон" – всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за "Самую быструю сеть мобильной связи в России" от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G более чем из 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.