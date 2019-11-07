288 объектов за 700 млн рублей. Сколько дворов и территорий отремонтируют на Алтае

288 объектов, в том числе 42 общественные и 246 дворовых территорий, в 12 городах и 30 селах Алтайского края – таков план благоустройства в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Подробности рассказали в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"На эти цели будет направлено свыше 700 миллионов рублей", – добавили в ведомстве.

Сейчас в муниципалитетах отбирают проекты благоустройства дворовых территорий, где нужно провести работы из так называемого минимального перечня: отремонтировать проезды и пешеходные зоны, восстановить освещение, установить скамейки и урны.

Общественные территории выберут на публичных обсуждениях, а в городах с численностью населения свыше 20 тысяч человек – онлайн-голосованием на официальных сайтах муниципальных образований.

В Барнауле голосование начнется с 11 ноября, еще в семи городах края оно пройдет до 1 декабря 2019 года.