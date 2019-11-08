Баня с барбекю, библиотека и спортзал. Огромный коттедж продают в Барнауле за 30 млн

Фото: Avito.ru

Коттедж в классическом стиле площадью 470 квадратных метров продают в Барнауле. Находится он в поселке Пригородном, рядом с лесом и рекой.

На первом этаже коттеджа предусмотрены гостиная с камином и витражными окнами, кухня, комната-библиотека, санузел, прихожая. На втором уровне – четыре спальные комнаты и два санузла. На цокольном этаже дома оборудованы технические помещения, есть бильярдная зона, спортзал, две просторные комнаты.

У дома своя электроподстанция, две теплицы и гараж на четыре автомобиля, беседка и детская площадка. Также на участке построена баня из цельного бревна, выполненная по индивидуальному проекту, с просторной террасой и зоной барбекю.

"Дом не требует дополнительных вложений, все строилось для себя, по индивидуальному дизайнерскому проекту. Объект можно использовать в коммерческих целях", – сказано в объявлении.

Продается дом за 30 млн рублей.