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Россия и Казахстан определили государственную границу

, ИА "Амител"
Заканчивается работа по установке пограничных знаков
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Пресс-служба президента сообщает о том, что Россия и Казахстан утвердили границу между государствами. 

Сообщается, что ее протяженность составила 7,5 тысяч километров, а работа по демаркации (установке пограничных знаков) выполнена на 86,7 процентов.

7 ноября Владимир Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Омске, сообщают "РИА Новости". Вместе с президентом Казахстана  Касым-Жомартом Токаевым они обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. 

Ожидается подписание межправительственных, региональных и коммерческих документов.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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