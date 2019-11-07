Россия и Казахстан определили государственную границу

Пресс-служба президента сообщает о том, что Россия и Казахстан утвердили границу между государствами.

Сообщается, что ее протяженность составила 7,5 тысяч километров, а работа по демаркации (установке пограничных знаков) выполнена на 86,7 процентов.

7 ноября Владимир Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Омске, сообщают "РИА Новости". Вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым они обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Ожидается подписание межправительственных, региональных и коммерческих документов.