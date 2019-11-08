Вечный Ленин и картонный Грудинин. КПРФ помитинговала в честь 102-летия революции

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Традиционное шествие с митингом, традиционные призывы голосовать за КПРФ, традиционные обвинения власти в развале страны – так барнаульские коммунисты отметили в четверг, 7 ноября, годовщину Великой Октябрьской революции. Все как обычно, кроме того, что прошли эти мероприятия вечером, а не утром, и каждого митингующего пропустили через рамки металлоискателя. Смотрите, как это было, через объектив фотокорреспондента amic.ru.

Главный посыл всего митинга – сложная экономическая ситуация в стране. Глава алтайских коммунистов, депутат краевого парламента Мария Прусакова заявила, что в России идет уничтожение граждан. И "спасибо" за это можно сказать чиновникам и политикам, а особенно партии "Единая Россия".

"Впереди 2021 год, год политической борьбы. Законы, по которым мы живем, принимают большинство депутатов "Единой России". Не надо голосовать за тех, кто закапывает нас в яму нищеты. Голосуйте только за КПРФ. Тех, кто борется за то, чтобы мы жили в счастливой и процветающей стране", – обратилась она с трибуны к участникам митинга.

Надо отметить, что это были не только пенсионеры – основной электорат партии, но и много молодежи. А еще в толпе горожан стоял картонный Павел Грудинин, московский бизнесмен, который в 2018 году баллотировался в президенты страны.