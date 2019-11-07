Рамзан Кадыров призвал "убивая, сажая и пугая" наказывать за оскорбления в Сети

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал сурово наказывать тех, кто оскорбляет честь и достоинство других в Интернете, сообщает "Лента".

Выступая на встрече с представителями бизнеса он заявил, что "тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится". Для этого, по мнению политика, необходимо выявлять тех, кто задевает честь других людей в комментариях.

Он заявил, что готов преследовать обидчиков "даже если законы всех стран будут нарушены".

"Я приму любое наказание в этом мире. Ну, посадят в тюрьму. Ну, убьют. Ну, умрешь. Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире", — сказал Кадыров.