Чемпион по пощечинам потребовал от блогера миллион за отказ от боя

В одном из выпусков YouTube шоу скандальный блогер Эдвард Бил восхитился чемпионом по пощечинам из Красноярска по прозвищу Пельмень.

После этого он сам выразил желание сразиться с чемпионом, если ролик наберет 500 тысяч лайков. Оказалось, что пользователи платформы с удовольствием посмотрели бы на подобную схватку и стали активно поддерживать видео. Первые 100 тысяч лайков ролик набрал всего через 40 минут после публикации.

Поняв, что поединок все-таки состоится, Бил пожелал отказаться от боя и предложил красноярцу сделать то же самое.

"Давай миллион, и расходимся миром", – сказал Пельмень.

Соведущий Эдварда отметил, что "за пацанские слова придется отвечать".