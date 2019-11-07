Депутат рассказал, сколько денег получит Алтайский край на развитие спорта

Депутат Государственной думы Александр Прокопьев на своей странице в Instagram рассказал о том, сколько денег из федерального бюджета получит Алтайский край на развитие спорта.

7 ноября в ходе обсуждения поправок к федеральному бюджету 2020 и плановому период 2021 и 2022 годов рассматривались суммы, которые получат регионы. Александр Прокопьев выделил несколько важных моментов для развития спорта в Алтайском крае.

В ближайшие три года школы в селах и малых городах получат более 100 млн рублей на создание условий для занятий спортом. На модернизацию спортивных объектов в регионе будет выделено 24 млн в 2021 году и 69 млн в 2022 году.

На подготовку спортивного резерва край ежегодно будет получать по 12 млн рублей. 25 млн в 2021 году и 10 млн в 2022 будет выделено на приобретение спортивного оборудования и инвентаря.

Прокопьев уточнил, что во втором чтении бюджет будут принимать 19 ноября.