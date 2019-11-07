Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджогах

Начальник пожарной части в хакасском селе Балыкса подозревается в серии поджогов, сообщают "Известия".

По предварительным данным, он поджег несколько жилых домов, чтобы проверить готовность своих подчиненных или получить дополнительные деньги из бюджета на работу службы.

Сообщается, что мужчина работает в управлении Государственного казенного учреждения Республики Хакасия "Противопожарная служба". Его подозревают в поджоге пяти домов, гаража и нескольких сараев. Частично он уже признал вину, мотивируя свои действия "проверкой готовности подразделения".

Заподозрить его в преступлениях удалось после того, как злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения при попытке поджечь гараж.