Названы регионы России с самыми высокими зарплатами учителей

Росстат опубликовал статистику по зарплатам учителей в России за январь – сентябрь 2019 года.

Самая большая зарплата у педагогов на Чукотке, она составляет 99 тысяч рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе и в Москве учителя зарабатывают 97 тысяч рублей.

Также в рейтинг самых высоких зарплат попали Сахалин, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

Самые низкие зарплаты учителей зафиксированы в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Педагоги в Алтайском крае, по данным ведомства, получают около 24 тысяч рублей, а самая большая зарплата в Сибирском федеральном округе у специалистов из Красноярского края.

В среднем по России учителя получают около 40 тысяч рублей.