Спорный проект гаража-общежития возмутил градсовет Барнаула

На барнаульском градсовете представили проект гаража с общежитием, спроектированный на северо-западе столицы Алтайского края. Предложение неприятно удивило участников, которые сочли его неуместным для населенного под завязку квартала. Экс главный архитектор города Сергей Боженко заявил, что такие проекты стыдно защищать.

Гараж-стоянка нового поколения

7 ноября на градсовете вынесли проект многоэтажного гаража-стоянки с общественными помещениями в строящемся квартале 2033. Он ограничен улицами Попова, Энтузиастов, 65 лет Победы и С. Семенова. Заказчиком выступила компания "Жилищная инициатива", а исполнителем – "Алтайгражданпроект".

Заявители представили здание гаража-стоянки на 300 машино-мест. Половину первого этажа займут офисные помещения. Еще одну половину и весь второй этаж – общежитие. Двух-, трех- и четырехместные комнаты с индивидуальными санузлами предполагается разместить вдоль стены с окнами. А с "глухой" стороны – "нарезать" кухни, кладовые, душевые и другие подсобные помещения.

Застройщик инициировал градсовет, потому что поменял параметры здания гаража, которые закреплены в проекте планировки квартала. Он увеличил его с трех до семи этажей. Руководитель компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов пояснил amic.ru, что общежитие предназначено для строителей: они работают на объектах и нуждаются во временном жилье. Когда они освободят его, здесь разместят офисы.

Это для болящих?

Членов градсовета удивило общежитие в гаражном комплексе. "В первый раз мы сталкиваемся с таким проектом. Были хостелы в жилых домах, а вот стоянок с помещениями для временного проживания, которые появляются в последний момент (перед началом строительства, – прим. авт.), – не было, – отметил Владимир Бутаков, замруководителя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

"Я понимаю, что это, скорее всего, сделано из экономических соображений, – предположил Евгений Востриков, руководитель компании "Домстрой Барнаул". – Потому что гаражные боксы не покупают, а повышать рентабельность проекта надо. Но это странное решение – размещать хостел в паркинге, поэтому я воздерживаюсь от голосования за проект".

"Хостел – это для болящих?" – пошутил заслуженный архитектор России Петр Анисифоров.

Это нечестно!

Евгений Башкиров упомянул, что проект гаража-стоянки не следовало выносить на градсовет, потому что здание расположено не на крупной магистрали города, а на межквартальной улице 65 лет Победы.

На что Сергей Боженко высказался: "Евгений Васильевич, вы же работали главным архитектором города, а теперь ищете смешные причины, чтобы снять этот объект с рассмотрения градсовета! Это нечестно в профессиональном смысле".

Боженко подчеркнул: президент страны призывает повышать благосостояние, качество и уровень жизни людей, а на градсовете представлена противоположная позиция института "Алтайгражданпроект". Во временном жилье люди в итоге будут жить постоянно, считает он. А крошечные комнатушечки – это рассадник антисанитарии и повышенной пожарной опасности.

"Я знаю Евгения Васильевича как опытного проектанта с хорошим вкусом. Но позиция института заставляет его унижаться перед нами и доказывать то, что доказывать стыдно. На мой взгляд, нельзя так проектировать и настолько ухудшать уровень жизни людей", – подчеркнул Боженко.

Архитектор Алексей Квасов добавил, что квартал 2033 изначально спроектирован с максимально плотной застройкой. "Так плотно, что дальше просто некуда. Отклонение в сторону еще большего уплотнения под любым видом еще более неразумно".

Будут строить гараж-общежитие или нет?

По итогам градсовета Владимир Бутаков предложил проголосовать за решение: исключить помещения для временного проживания из состава многоэтажной стоянки с помещениями общественного назначения и переработать проект. Собравшиеся проголосовали за.

Обычно вердикт градсовета носит рекомендательный характер. Но в данном случае застройщику придется поработать с проектом, потому что в противном случае он не сможет получить разрешение на строительство. Такое требование выдвинули после экспертизы проекта, необходимой для начала работ.