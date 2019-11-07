Пятница, 8 Ноябрь, 00:36

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,73
€ 70,55
Обь
173см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнГород. Слушай!
Новости

Ученые рассказали, чем опасна бессонница

, ИА "Амител"
Проблемы со сном оказывают серьезное влияние на психику человека
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Плохой сон и бессонница не только снижают работоспособность человека, но и способствуют развитию стресса, депрессии и повышенного уровня тревожности, сообщает "РГ".

К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета Беркли. 

В эксперименте приняли участие более 330 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет, которым предложили провести две ночи в лаборатории. Одну ночь они провели без сна, а вторую – с нормальной продолжительностью сна. После этого испытуемым показали ролики, вызывающие тревогу и отвращение. 

В результате исследования были выявлены изменения в коре головного мозга, отвечающей за проявление тревоги. Кроме того, отсутствие режима сна на 30% увеличивает уровень стресса. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
23:41
Средняя зарплата врачей в России составила 79 тысяч рублей 0
23:13
Ученые рассказали, чем опасна бессонница 0
22:41
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами учителей 0
22:12
Детям в Китае запретили играть в онлайн-игры ночью 1
21:55
Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджогах 1
21:21
Чемпион по пощечинам потребовал от блогера миллион за отказ от боя 1
19:42
Депутат рассказал, сколько денег получит Алтайский край на развитие спорта 1
19:17
Рамзан Кадыров призвал "убивая, сажая и пугая" наказывать за оскорбления в Сети 7
18:51
Россия и Казахстан определили государственную границу 0
18:18
Сильный штормовой ветер и мокрый снег накроют Алтайский край 1
17:45
Фура перевернула трактор на алтайской трассе 1
17:35
288 объектов за 700 млн рублей. Сколько дворов и территорий отремонтируют на Алтае 1
17:16
Эфир "Катуни 24" в селах Алтайского края сократят до пяти часов и выделят время на ОТР 0
17:08
Врача скорой помощи избили за сообщение о смерти родственника в Томской области 1
16:40
Глава Росгосцирка: российский цирк не может отказаться от номеров с животными 4
16:17
Губернатор Томенко назвал Казахстан самым крупным внешнеторговым партнером Алтайского края 0
16:05
Барнаульские участники ВОВ будут ездить на такси бесплатно до конца года 19
15:52
Дело алтайского арбитражного судьи о взятке в 800 тысяч рублей дошло до суда 5
15:42
Китайская компания запустила услугу по клонированию котят 1
15:36
Власти рассказали, как будут развлекать барнаульцев на новогодних каникулах 0
15:24
Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound LSR разогнался до 790 км/ч 7
15:11
В Индии мужчина пытался на спор съесть 50 яиц и умер 6
14:43
Главную новогоднюю ёлку на площади Сахарова откроют 28 декабря 4
14:33
Требуется массовик-затейник. Для "Изумрудного" ищут организатора мероприятий 8
13:59
Краевым чиновникам купят 3D-очки и устроят зал заседаний в стиле неоклассика 10
13:45
Неочевидный симптом рака печени назвали врачи 0
13:37
И хочется, и колется: почему властям и бизнесу не удается "прозрачно" строить школы 1
13:10
Названа причина бедности большинства людей 43
13:01
Меньше месяца осталось до срока уплаты имущественных налогов 13
12:45
Спортзал в алтайской школе закрыли из-за превышения радиационного фона 4
12:38
Автомобиль на скорости сбил ребенка на пешеходном переходе в Бийске 23
12:25
Численность населения в России сокращается 50
12:14
Для библиотеки им. Шишкова хотят благоустроить современный сквер 13
12:01
Кризисы и предательства не должны останавливать: алтайский бизнесмен о своем успехе 0
11:58
В Алтайском крае задержали кредитных мошенников, обманувших более тысячи человек 1
11:43
Торжество во время войны: фотографии легендарного парада 1941 года 11
11:29
Как с помощью стекла из одной комнаты сделать две 0
11:15
До барнаульского аэропорта вместо обычных автобусов предлагают пустить экспрессы 16
11:01
Один из самых заметных хитмейкеров российского шоу-бизнеса выступит в Барнауле 8
10:51
По соседству с Руденко: где будет отбывать наказание депутат АКЗС Андрей Волков 5
10:42
Ветхие дома хотят ремонтировать за счет россиян 7
10:31
Порядок распределения бюджетных мест изменится в российских вузах 1
10:15
Эксперты рассказали, как определить скрученный пробег на автомобиле 23
10:09
SOS, гибнут люди! Как проходили народные демонстрации 7 ноября в Барнауле в конце 90-х 17
10:00
Это масло ниже по цене, но почти равно по ценности дорогому оливковому 5
09:54
Стало известно, когда возобновят подачу тепла в Новосиликатном 0
09:45
Скончался актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин 1
09:32
Появился способ снизить ставку по кредиту, делая привычные ежедневные покупки 1
09:18
Минобороны: версия о том, что Шамсутдинова хотели изнасиловать – вброс 30
08:54
Жительница Бийска рассказала о том, как неизвестный следил за ее дочерью 12

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.