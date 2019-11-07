Ученые рассказали, чем опасна бессонница

Плохой сон и бессонница не только снижают работоспособность человека, но и способствуют развитию стресса, депрессии и повышенного уровня тревожности, сообщает "РГ".

К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета Беркли.

В эксперименте приняли участие более 330 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет, которым предложили провести две ночи в лаборатории. Одну ночь они провели без сна, а вторую – с нормальной продолжительностью сна. После этого испытуемым показали ролики, вызывающие тревогу и отвращение.

В результате исследования были выявлены изменения в коре головного мозга, отвечающей за проявление тревоги. Кроме того, отсутствие режима сна на 30% увеличивает уровень стресса.