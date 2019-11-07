Средняя зарплата врачей в России составила 79 тысяч рублей

Средняя зарплата российских врачей и работников медицинских организаций составила 79 075 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

Самые высокие зарплаты в Чукотке (187,9 тысячи рублей) и в Ямало-Ненецком автономном округе (182,7 тысячи). В списке лидеров Ненецкий АО, Магаданская область и Москва.

Самые маленькие зарплаты у врачей в Ингушетии – 43,4 тысячи рублей, Северной Осетии – 44,7 тысячи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии – по 45 тысяч.

За аналогичный период 2018 года средняя зарплата медиков составила 73,6 тысячи рублей. Лидеры по уровню заработных плат с прошлого года не изменились.