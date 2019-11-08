Словарь Collins назвал словом года "климатическую забастовку"

Издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало словосочетанием 2019 года выражение climate strike (климатическая забастовка), сообщает ТАСС.

Впервые это выражение было зафиксировано специалистами в 2015 году во время Всемирной конференции по изменению климата, которая проходила в Париже. В 2019 году это словосочетание использовали на 100 раз чаще, чем в 2018.

Основной причиной такого выбора стала деятельность Греты Тунберг и ее акции Global Сlimate Strike. В 2018 году она начала забастовку за борьбу с изменениями климата и стала проводить ее каждую пятницу у здания администрации. Ее примеру последовали школьники и студенты многих стран.