Власти Рубцовска решили избавиться от металлических гаражей, но это не просто

В Рубцовске захотели убрать металлические гаражи, заполонившие жилые микрорайоны, особенно в охранной зоне тепловых и водопроводных сетей, пишет "Алтайская правда".

К примеру, по улице Карла Маркса возник целый гаражный массив. К решению проблемы подключились органы муниципального земельного контроля, Росреестр и прокуратура. Председатель комитета по управлению имуществом Александр Колупаев рассказал, что владельцев постарались уведомить, опубликовав информацию на официальном сайте и разместив объявления на гаражах. Некоторые откликнулись и начали убирать, но добровольно демонтировано около 20 металлических боксов из сотни.

"Мы столкнулись с тем, что в этом месте нет ни одного гаража, который был бы оформлен подобающим образом", – подчеркнул Колупаев.

По его словам, администрация города к крайним мерам не приступает, пытается решить вопрос миром. Однако собственников установить невозможно.

Стали направлять материалы в Росреестр, ведь за самовольное занятие земельных участков грозит штраф в размере 5-10 тыс. рублей. Но, по словам начальника межмуниципального Рубцовского отдела ведомства Сергея Приходько, был рассмотрен всего лишь один материал. Невозможно принять меры к неустановленным собственникам.

В тех случаях, когда владельцы так и не найдутся, предстоит принимать гаражи в муниципальную собственность, а затем сносить. Поскольку взыскать расходы не с кого, оплачены они будут из бюджета города.