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Новости

"Росатом" создаст квантовый компьютер за 24 млрд рублей

, ИА "Амител"
Такая машина способна решать задачи, недоступные современным суперкомпьютерам
Квантовый компьютер за секунды решает сложнейшие задачи / Фото: versiya.info

Квантовый компьютер за секунды решает сложнейшие задачи / Фото: versiya.info

"Росатом" в рамках соглашения с правительством запустил проект по созданию квантового компьютера, бюджет программы составит около 24 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на госкорпорацию.

Проект рассчитан до 2024 года, он должен объединить усилия ключевых организаций и команд, занимающихся квантовыми вычислениями в России.

В "Росатоме" отметили, что квантовые машины способны решать задачи, недоступные современным суперкомпьютерам. "В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными", – пояснили в корпорации.

Проектный офис в цифровом блоке "Росатома" возглавил Руслан Юнусов, который руководил разработкой "дорожной карты" по квантовым технологиям в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Юнусов пояснил "Ведомостям", что также планируется разработать облачную платформу с удаленным доступом. А экономический эффект от устройства ожидается не раньше, чем через пять лет.

В октябре 2018 года сообщалось, что в Сколково построят самую длинную в России линию квантовой связи. Тогда стоимость проекта оценивалась в 100 млн рублей.

Квантовый компьютер использует явления квантовой механики для обработки данных и оперирует не битами, как обычные компьютеры, а кубитами. Если биты могут принимать значение 1 или 0, то кубиты (квантовый разряд или наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере) могут одновременно принимать оба значения. Разработки в этой сфере уже есть. К примеру, ранее сообщалось о квантовом компьютере Google, который способен за три секунды выполнить задачу, на которую обычной машине потребовались бы тысячелетия.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

8.11.2019 09:16
Кот

Он-то нам и ответит на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого

8.11.2019 09:47
- гость -

42 - известно же уже
Не надо создавать комьютер

8.11.2019 09:47
- гость -

судя по фотке ... все вернется на уровень кибернетиков, снова ограничения по железу но умные мозги ...

8.11.2019 10:08
технарь

8.11.2019 09:47
- гость -

Это не про айфон, это будет считать бомбу и реактор, поэтому Росатом.

8.11.2019 10:13
- гость -

а сколько можно при этом скоммуниздить бабла... И ведь никто слова не скажет в случае чего - ну не шмогла я, не шмогла

8.11.2019 10:25
- гость -

сколково это вообще бездонная бочка для всякой хрени, эффективности 0, зато денег докучи...

8.11.2019 10:27
- гость -

Похоже, олигархи уже не могут свое бабло простым калькулятором посчитать))

8.11.2019 10:29
- гость -

8.11.2019 10:25
- гость -
Эффективности 0, если ждать от них реальных результатов. А если принять как факт, что вся их работа сводится к освоению бюджета, то эффективность 100%

8.11.2019 10:54
- гость -

Они для мин.обороны создать обычный процессор не могут, а тут квантовый, ХВАТИТ ПИЛИТЬ БАБЛО!!!

8.11.2019 11:02
- гость -

Прощайте, 24 млрд государственных рублей.
Здравствуйте, $300 млн в карманах нужных людей. Разница уйдет на имитацию деятельности и презентации

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