"Росатом" создаст квантовый компьютер за 24 млрд рублей

"Росатом" в рамках соглашения с правительством запустил проект по созданию квантового компьютера, бюджет программы составит около 24 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на госкорпорацию.

Проект рассчитан до 2024 года, он должен объединить усилия ключевых организаций и команд, занимающихся квантовыми вычислениями в России.

В "Росатоме" отметили, что квантовые машины способны решать задачи, недоступные современным суперкомпьютерам. "В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными", – пояснили в корпорации.

Проектный офис в цифровом блоке "Росатома" возглавил Руслан Юнусов, который руководил разработкой "дорожной карты" по квантовым технологиям в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Юнусов пояснил "Ведомостям", что также планируется разработать облачную платформу с удаленным доступом. А экономический эффект от устройства ожидается не раньше, чем через пять лет.

В октябре 2018 года сообщалось, что в Сколково построят самую длинную в России линию квантовой связи. Тогда стоимость проекта оценивалась в 100 млн рублей.

Квантовый компьютер использует явления квантовой механики для обработки данных и оперирует не битами, как обычные компьютеры, а кубитами. Если биты могут принимать значение 1 или 0, то кубиты (квантовый разряд или наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере) могут одновременно принимать оба значения. Разработки в этой сфере уже есть. К примеру, ранее сообщалось о квантовом компьютере Google, который способен за три секунды выполнить задачу, на которую обычной машине потребовались бы тысячелетия.