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Новости

На Алтае создадут электронный сервис для пчеловодов, который поможет защитить пасеки

, ИА "Амител"
Система будет информировать пчеловодов об обработке полей химическими реактивами
Чтобы пчелы не болели, на Алтае придумали электронный сервис / Фото: photocentra.ru

Чтобы пчелы не болели, на Алтае придумали электронный сервис / Фото: photocentra.ru

В Алтайском крае намерены создать IT-сервис для пчеловодов, который поможет регулировать работу отрасли и будет заранее информировать пчеловодов об обработке полей, сообщается на официальном сайте региона.

"Сейчас сервис на стадии реализации. В этом году у нас была непростая ситуация, связанная с гибелью пчел. Стало понятно, что необходим сервис, где в личном кабинете сельскохозяйственное предприятие размещает информацию о своих пчелосемьях. И когда проводится опыление полей, обработка химическими реактивами, фермеры автоматически получают предупреждение", – рассказал министр цифрового развития и связи края Евгений Зрюмов.

По его словам, в регионе уже действует информационная система "РЕСПАК" для сельхозтоваропроизводителей, где есть данные по господдержке. Созданы 2,5 тыс. личных кабинетов аграриев, что позволяет без обращения к чиновникам получить господдержку, а запросы в Росреестр или в налоговую службу идут автоматически.

Министр отметил, что уже подготовлена дорожная карта по разработке дополнительных сервисов на платформе.

По данным Национального союза пчеловодов России, массовая гибель пчел была зафиксирована в конце мая в 30 регионах России, в том числе в Алтайском крае. Основной причиной, по оценке Минсельхоза РФ, стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм при обработке полей.

В семи районах Алтайского края в 2019 году произошла массовая гибель пчел. По данным экспертов, причинами могли стать некачественные пестициды, нарушения санитарных правил фермерами и халатность пчеловодов. После Россельхознадзор назвал свою причину. По мнению ведомства, всему виной бесконтрольное использование пестицидов при обработках полей. Анализ ситуации показывает, что из года в год ситуация с массовой гибелью пчел ухудшается. Президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов оценил ущерб от гибели пчел в России в триллион рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

8.11.2019 10:31
могиканин

а не проше прекратить травить всех подряд продукцией монсанты?,кстати запрещенной в европе?

8.11.2019 10:57
- гость -

будет информировать? вы серьезно? куда смеяться? фермеры на это информирование положат или покладут большой да толстый...

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