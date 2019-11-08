Странное свечение заметили в Горном Алтае. Оказалось, снимают фильм "Перевал Дятлова"

Читатель amic.ru рассказал, что в начале ноября в Республике Алтай приступили к съемкам фильма "Перевал Дятлова".

"На Семинском перевале снимают фильм "Перевал Дятлова". Прожектора горят так ярко, что вокруг светло в радиусе километра", – рассказал автор видео.

По его словам, 5 ноября, когда было записано видео, съемочный день уже подходил к концу и на его вопросы отвечать не стали.

Согласно данным портала "КиноПоиск", премьера фильма "Перевал Дятлова" запланирована на 2019 год, однако нет никаких иных сведений, даже не представлен список актеров. Обычно это говорит о переносе премьеры на следующий год или на более поздний срок. Если сведения о съемке фильма правдивы, то проект точно не заморожен.

Гибель туристической группы Дятлова – происшествие в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года (наиболее вероятно, в ночь на 2 февраля). Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе (единственный выживший участник похода – Юрий Юдин – сошел с маршрута по болезни 28 января). По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Однако из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы было создано множество альтернативных версий причин происшествия, которые до настоящего времени продолжают привлекать внимание публики.