Президент Франции назвал три сценария развития России

У России есть три сценария развития, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интервью президента Франции Эммануэля Макрона журналу The Economist.

Первым вариантом Макрон назвал возможность России восстановить статус супердержавы, опираясь на собственные силы. Однако, по его мнению, сделать это будет крайне сложно, поскольку недостаточно экономической мощи и численности населения.

Вторым путем развития глава Франции назвал "евразийскую модель". Однако, как он подчеркнул, в этом регионе уже есть доминирующая страна – Китай. По мнению Макрона, президент России Владимир Путин уходит "все дальше и дальше" от главы КНР Си Цзиньпина.

Третий вариант, по словам Макрона, предусматривает нахождение новой сбалансированной модели отношений с Европой. Он уверен, что сейчас Москва воспринимает ЕС как вассала США, из-за того что НАТО приблизилось к границам России, однако в будущем, по его мнению, эта позиция может быть пересмотрена.

Напомним, в августе Макрон в своем Facebook назвал Россию "глубоко европейской страной". Он также отметил, что "в ходе многостороннего переустройства" придется "разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией".