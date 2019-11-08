Фильм "Перевал Дятлова" с участием Егора Бероева снимают в Горном Алтае

Со съемок "Перевала Дятлова" / Фото: интернет
В районе Семинского перевала действительно проходят съемки фильма "Перевал Дятлова". Эту информацию amic.ru подтвердили в Министерстве культуры Республики Алтай.
"Фильм с рабочим названием "Перевал Дятлова". По документам, съемки проходят с 19 октября и до 15 ноября", – рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что местные жители были встревожены необычным и странным свечением, настолько ярким, что освещалось все в радиусе километра. После выяснилось, что виной тому были мощные прожекторы на съемочной площадке.
Вполне возможно, что речь идет о фильме "Перевал Дятлова", премьера которого, согласно данным портала "КиноПоиск", запланирована на 2019 год. Список актеров, играющих в фильме, не указан.
Между тем, как рассказывают местные жители, в съемках в Горном Алтае принимает участие Егор Бероев. В последние дни в его Instagram появляются фотографии из Горного Алтая. В одном из постов есть хештэг #перевалдятлова.
В описании к фильму на сайте "Кинопоиск" говорится: "Молодой успешный журналист Алексей Правдин берется за расследование самой захватывающей тайны в истории СССР – дела о "Перевале Дятлова". Единственный, кто может дать ответы – умирающий генерал КГБ в отставке. Успеет ли Правдин узнать правду?". Тизер к фильму был опубликован в июне прошлого года. В разработке проект находится с декабря 2014 года.
Режиссером и сценаристом фильма указаны Сергей и Ирэна Даровские, продюсер – Дмитрий Артемьев, оператор – Олег Иванов.
Гибель туристической группы Дятлова – происшествие в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года (наиболее вероятно, в ночь на 2 февраля). Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе (единственный выживший участник похода – Юрий Юдин – сошел с маршрута по болезни 28 января). По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Однако из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы было создано множество альтернативных версий причин происшествия, которые до настоящего времени продолжают привлекать внимание публики.
Комментарии
на эту тему уже столько снято...ждем новое видение этой истории. чем ее приперчат на этот раз