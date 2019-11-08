Фильм "Перевал Дятлова" с участием Егора Бероева снимают в Горном Алтае

Со съемок "Перевала Дятлова" / Фото: интернет

В районе Семинского перевала действительно проходят съемки фильма "Перевал Дятлова". Эту информацию amic.ru подтвердили в Министерстве культуры Республики Алтай.

"Фильм с рабочим названием "Перевал Дятлова". По документам, съемки проходят с 19 октября и до 15 ноября", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что местные жители были встревожены необычным и странным свечением, настолько ярким, что освещалось все в радиусе километра. После выяснилось, что виной тому были мощные прожекторы на съемочной площадке.

Вполне возможно, что речь идет о фильме "Перевал Дятлова", премьера которого, согласно данным портала "КиноПоиск", запланирована на 2019 год. Список актеров, играющих в фильме, не указан.

Между тем, как рассказывают местные жители, в съемках в Горном Алтае принимает участие Егор Бероев. В последние дни в его Instagram появляются фотографии из Горного Алтая. В одном из постов есть хештэг #перевалдятлова.

В описании к фильму на сайте "Кинопоиск" говорится: "Молодой успешный журналист Алексей Правдин берется за расследование самой захватывающей тайны в истории СССР – дела о "Перевале Дятлова". Единственный, кто может дать ответы – умирающий генерал КГБ в отставке. Успеет ли Правдин узнать правду?". Тизер к фильму был опубликован в июне прошлого года. В разработке проект находится с декабря 2014 года.

Режиссером и сценаристом фильма указаны Сергей и Ирэна Даровские, продюсер – Дмитрий Артемьев, оператор – Олег Иванов.

Гибель туристической группы Дятлова – происшествие в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года (наиболее вероятно, в ночь на 2 февраля). Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе (единственный выживший участник похода – Юрий Юдин – сошел с маршрута по болезни 28 января). По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Однако из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы было создано множество альтернативных версий причин происшествия, которые до настоящего времени продолжают привлекать внимание публики.