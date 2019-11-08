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Пожароопасный сезон в Алтайском крае завершится 11 ноября

, ИА "Амител"
В регионе установилась дождливая погода
Пожар в лесу / Фото: pixabay.com

Пожар в лесу / Фото: pixabay.com

Пожароопасный сезон на территории Алтайского края завершится 11 ноября. Это связано с тем, что в регионе установилась устойчивая осенняя дождливая погода.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, этот режим в регионе ввели 5 апреля в связи с пожароопасной обстановкой в лесах. В 2019 году он стартовал на неделю раньше, чем в 2018-м.

В 2019 году сводный план тушения лесных пожаров предусматривал привлечение 1479 человек, более 700 единиц техники различных модификаций. В частности, к работе подготовлены три вертолета Robinson R-44 и четыре взлетно-посадочные площадки в Барнауле, Белокурихе, в райцентрах Волчихе и Чарышском. Каждая территория Алтайского края и каждое лесничество имели собственные планы тушения пожаров.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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