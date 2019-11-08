Почему осенью проверять уровень витамина D особенно важно

Человек получает витамин D двумя путями: часть этого вещества поступает из пищи, другую организм может производить сам – но для этого на кожу должно попадать ультрафиолетовое излучение. Осенью и зимой, когда световой день сокращается, уровень витамина у большинства людей падает, и это может стать одной из причин, по которой они начинают чаще болеть (клинические испытания доказывают, что недостаток витамина D повышает риск ОРВИ и гриппа).

До 30 ноября 2019 года в лабораторных отделениях "Гемотест" в Барнауле можно проверить уровень витамина D всего за 900 рублей (стоимость взятия крови оплачивается отдельно). Результаты исследования будут готовы уже через один день, получить их можно по электронной почте, в личном кабинете на сайте или забрать в лабораторном отделении. Исследование покажет, хватает ли вашему организму ресурсов для защиты от сезонных эпидемий, сохранения жизненного тонуса и поддержания здоровья костей.

В первую очередь, витамин D необходим для хорошего состояния костей и мышц: он помогает кальцию и фосфору, "строительному материалу" организма, всасываться в тонком кишечнике. Другая его важная функция связана с лейкоцитами – белыми клетками крови, которые отвечают за врожденный и адаптивный иммунитет, то есть способность организма бороться с внутренними и внешними угрозами: раковыми клетками, вирусами и бактериями. Даже при минимальном снижении уровня витамина D лейкоциты перестают производить нужное количество ферментов, и иммунитет падает: человек начинает чаще заболевать и тратит больше времени и сил на выздоровление.

Особенно важно следить за показателями витамина D осенью и зимой: "простудный" сезон нагружает иммунитет работой, а короткий световой день не позволяет организму производить нужное количество "солнечного" витамина. В первую очередь это имеет значение для детей: растущий организм интенсивно расходует витамин D на построение скелета и развитие мышц. При этом, кроме снижения сопротивляемости болезням, дефицит витамина может привести к развитию аллергии, аутоиммунных заболеваний и когнитивных нарушений.

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ЛО-50-01-010903 от 21.05.2019г, ЛО-40-01-001697 от 10.07.2019г.

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