Новосибирский доктор вошел в двадцатку врачей мира, помогающих в безнадежных случаях

Если вам сказали, что ваш стоматологический случай безнадежен, зубы вам не вернуть, и ваша перспектива – съемные протезы либо череда операций с костной пластикой без гарантии результата, то, вероятно, врач, с которым вы имели дело, просто не владеет всеми современными методиками или знает не обо всех возможностях имплантации. Необходимо искать специалиста, который вам поможет. И необязательно он находится в Москве, США, Израиле или Европе.

Новосибирская клиника – Международный центр имплантологии iDent* – вошла в число высококвалифицированных международных ZAGA-центров (Zygoma ZAGA Centers)*, которые предлагают пациентам, страдающим тяжелой степенью атрофии верхнечелюстной кости, безопасное решение в виде установки фиксированных неподвижных протезов на скуловые имплантаты.

"Безнадежных случаев в нашей сфере практически не осталось, – утверждает главный врач Международного центра имплантологии iDent, хирург-имплантолог Михаил Тодер. – Выполняя операции с использованием скуловых имплантатов (зигом), которые устанавливаются не в челюстную, а в скуловую (более плотную по своей структуре и стабильную) кость, мы сводим количество безнадежных случаев практически к нулю".

Эти имплантаты применимы при крайней степени атрофии альвеолярного гребня верхней челюсти, при недостатке костной ткани на верхней челюсти, когда у пациента полностью утрачен зубной ряд, в том числе в результате серьезной травмы, при резекции верхней челюсти, когда полностью или частично отсутствует верхнечелюстная кость.

"Скуловые имплантаты мы устанавливаем по протоколу немедленной нагрузки без костной пластики: в течение 24 часов пациент получает не просто имплантаты, но и несъемную конструкцию, которой может начать пользоваться, – продолжает Михаил Тодер. – Я уже не говорю о возвращении к полноценной жизни, о которой раньше такие пациенты могли только мечтать".

Также в клинике применяются другие методы, которые позволяют проводить имплантацию на атрофированных челюстях, в том числе и нижней. Важно подчеркнуть: такая имплантация выполняется при отсутствии двух и более подряд отсутствующих зубов, в других случаях выполняется классическая имплантация.

Международный центр имплантологии – клиника iDent

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*Ай-Дент, ЗАГА (Зигома ЗАГА Сентерс) — прим. ред.