Власти Барнаула разбираются в скандале об избиении мужчины на глазах чиновницы

Администрация Индустриального района Барнаула проводит проверку после сообщения об избиении мужчины в присутствии заместителя главы Власихинской сельской администрации, сообщает ИА "Банкфакс".
После проверки решат, следует ли привлечь муниципального служащего к какой-либо дисциплинарной ответственности.
В настоящий момент замглавы Власихинской сельской администрации продолжает исполнять должностные обязанности. Правоохранительные органы пока не обращались за информацией, которая относится к этому инциденту, в администрацию Барнаула, Индустриального района, Власихинскую сельскую администрацию, отмечает агентство.
Ранее amic.ru писал, что житель барнаульского поселка Власиха обратился в полицию и заявил, что его избили, и он получил серьезную травму. Инцидент произошел 4 ноября, когда пострадавший снимал, как рабочие в присутствии чиновницы проводят уборку свалки у мусорного контейнера. Мужчину попросили не снимать, и после отказа, по словам пострадавшего, его стали избивать. Сейчас этим делом занимается полиция.
Комментарии
Мужик провокатор.
А чиновница занималась реальным делом.
Хотя ее помощники перестарались
Горожанин снимал видео, как работники убирают свалку
Я вчера так и не понял, почему это снимать то было нельзя? Амик не узнавали, вы же тоже журналисты, снимаете. Надо узнать, а то снимете что-нибудь запрещенное
Чиновница занималась делом, мужчина хотел снять это дело и в чем проблема то? Почему чиновница не хотела, чтобы знали, что она делом занимается?