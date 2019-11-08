Власти Барнаула разбираются в скандале об избиении мужчины на глазах чиновницы

Администрация Индустриального района Барнаула проводит проверку после сообщения об избиении мужчины в присутствии заместителя главы Власихинской сельской администрации, сообщает ИА "Банкфакс".

После проверки решат, следует ли привлечь муниципального служащего к какой-либо дисциплинарной ответственности.

В настоящий момент замглавы Власихинской сельской администрации продолжает исполнять должностные обязанности. Правоохранительные органы пока не обращались за информацией, которая относится к этому инциденту, в администрацию Барнаула, Индустриального района, Власихинскую сельскую администрацию, отмечает агентство.

Ранее amic.ru писал, что житель барнаульского поселка Власиха обратился в полицию и заявил, что его избили, и он получил серьезную травму. Инцидент произошел 4 ноября, когда пострадавший снимал, как рабочие в присутствии чиновницы проводят уборку свалки у мусорного контейнера. Мужчину попросили не снимать, и после отказа, по словам пострадавшего, его стали избивать. Сейчас этим делом занимается полиция.