В Барнауле за 70 млн рублей продают коттедж с солевой комнатой и кинотеатром

В Барнауле на Горе за 70 млн рублей продают огромный трехэтажный коттедж, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Площадь коттеджа составляет 400 кв. м. В нем есть подвал с сауной, душевой, солевой комнатой с парогенератором, бильярдной, санузлом, котельной, прачечной и гардеробной. На первом этаже – кухня-столовая, большая гостиная с окнами в пол, гардеробная, санузел, кабинет. На втором этаже находятся комната отдыха, три спальни, ванная и еще одна гардеробная. На третьем – спальня для гостей, санузел, мини-кухня, огромный зал и кинотеатр.

Дом стоит на участке площадью 17 соток. Здесь растет много сосен, елей, декоративных деревьев, разбиты цветники, распланирован сад, установлена система автоматического полива. Есть место для отдыха с игровой площадкой и зоной барбекю, а также баня, бассейн, кухня. Гараж вмещает два автомобиля, а во дворе могут встать пять машин, отмечает риелтор.

Этот объект продают последние четыре года, однако с тех по цена увеличилась с 56 до 70 млн рублей.

Коттедж с солевой комнатой и кинотеатром / Фото: altayrealt.ru