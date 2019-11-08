Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2020 году. Карта

Мэрия Барнаула опубликовала список дорог, которые будут отремонтированы в 2020 году в рамках проекта "БКАД". Сумма финансирования пока неизвестна, но, скорее всего, она будет на уровне этого года – около 900 миллионов рублей. Как и ожидалось, в 2020-м, в отличии от этого года, дорожники зайдут в городские поселки. С 6 ноября в краевой столице запущена процедура электронного аукциона на определение подрядчика, который приступит к выполнению ремонтных и строительных работ в рамках нацпроекта в будущем году. Речь идет о 265 миллионах рублей, которые пойдут на часть дорог из общего списка.
На этих дорогах закончить с ремонтом также должны к 1 октября 2020 года.
Также продолжатся работы по реконструкции участка ул. Попова в границах улиц Власихинской и Трактовой. На объекте будет обустроено дорожное покрытие, тротуары, смонтировано освещение, установлены знаки. В этом году здесь обустроили сеть ливневой канализации и провели отсыпку дороги щебнем.
Какие основные дороги отремонтируют и будут отремонтированы – смотрите на нашей карте.
Комментарии
После ремонта: трамплины через трамвайные пути останутся
или количество увеличится?
а переезды трамвайные на строителей будут в порядок приводить?
Те же что ремонтировали и в этом.
А карта точно на 2020? Петрова от Попова до Малахова делалась уже вроде...
Вот кто эти планы разрабатывает, плюнуть бы ему в лицо? Зачем делать дороги за городом сейчас, скажите? Сделайте Павловский тракт- Попова, С. Западная и иные центральные магистрали где постоянный поток транспорта, которые в ужасном состоянии после не заканчивающихся ремонтов теплосетей? Кто ездит по С. Западной от пр. Ленина до ул.Сергея Лазо??? Бред, я первый раз о такой улице услышал только. Вот зачем до туда дорога, там люди живут, жилой квартал?
Куйбышева, смотрю есть на карте. Зер гут!
а кто ответит за ливнёвки и разметку в этом году ?
Сиреневую сделают до Балтийской!!
Делают то что делалось много раз.
А что надо делать не делают, да наверное и не будут.....