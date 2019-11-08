Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2020 году. Карта

Мэрия Барнаула опубликовала список дорог, которые будут отремонтированы в 2020 году в рамках проекта "БКАД". Сумма финансирования пока неизвестна, но, скорее всего, она будет на уровне этого года – около 900 миллионов рублей. Как и ожидалось, в 2020-м, в отличии от этого года, дорожники зайдут в городские поселки. С 6 ноября в краевой столице запущена процедура электронного аукциона на определение подрядчика, который приступит к выполнению ремонтных и строительных работ в рамках нацпроекта в будущем году. Речь идет о 265 миллионах рублей, которые пойдут на часть дорог из общего списка.

На этих дорогах закончить с ремонтом также должны к 1 октября 2020 года.

Также продолжатся работы по реконструкции участка ул. Попова в границах улиц Власихинской и Трактовой. На объекте будет обустроено дорожное покрытие, тротуары, смонтировано освещение, установлены знаки. В этом году здесь обустроили сеть ливневой канализации и провели отсыпку дороги щебнем.

Какие основные дороги отремонтируют и будут отремонтированы – смотрите на нашей карте.