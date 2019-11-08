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На алтайской трассе насмерть сбили мужчину

, ИА "Амител"
Личность погибшего не установлена
Дорога / Фото: pixabay.com

Дорога / Фото: pixabay.com

Утром 8 ноября на трассе в Первомайском районе насмерть сбили мужчину-пешехода, рассказали amic.ru в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. Личность погибшего не установлена.

По предварительным данным, на втором километре автомобильной дороги "Мостовой переход через реку Обь" водитель 1992 года рождения за рулем Subaru Legacy двигался со стороны Новосибирска в Барнаул и наехал на мужчину. От полученных травм неизвестный скончался на месте происшествия. 

В группе "Инцидент Барнаул" подписчики обсуждают, как мужчина оказался посередине трассы, где нет пешеходного перехода.

 

Сотрудники краевой Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают личность погибшего.

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

8.11.2019 13:07
месный

я тут. Чё начнём?

8.11.2019 13:11
- гость -

мясной, а чего тут начинать то? суициднулся чертила. а человеку теперь проблемы

8.11.2019 13:16
- гость -

Мимо утром проезжал, ещё светать только начало, а машина уже стояла. Дядька на дороге валялся. Как он там очутился вообще не понятно, там с права поле и слева поле. Куда и зачем шёл по темени?

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