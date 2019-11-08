На алтайской трассе насмерть сбили мужчину

Утром 8 ноября на трассе в Первомайском районе насмерть сбили мужчину-пешехода, рассказали amic.ru в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. Личность погибшего не установлена.

По предварительным данным, на втором километре автомобильной дороги "Мостовой переход через реку Обь" водитель 1992 года рождения за рулем Subaru Legacy двигался со стороны Новосибирска в Барнаул и наехал на мужчину. От полученных травм неизвестный скончался на месте происшествия.

В группе "Инцидент Барнаул" подписчики обсуждают, как мужчина оказался посередине трассы, где нет пешеходного перехода.

Сотрудники краевой Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают личность погибшего.