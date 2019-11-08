В Барнауле мужчина жестоко убил топором соседа по коммуналке

50-летний житель Барнаула сядет в колонию строгого режима за убийство соседа по коммунальной квартире, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что ночью 26 апреля 2019 года в одной из коммунальных квартир Барнаула два соседа выпивали. Во время застолья у них возник конфликт, и один мужчина ударил другого. После этого пострадавшему пришлось обратиться в больницу, но так как травма была незначительной, то госпитализировать барнаульца не стали.

Когда он вернулся домой из больницы, то решил отомстить соседу: вошел в его комнату с топором и ударил собутыльника по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Обвиняемый свою вину в содеянном признал. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.