Мужчина погиб в алтайском стрелковом клубе "Магнум"

Житель Барнаула погиб в стрелковом клубе "Магнум" Павловского района. Информацию amic.ru подтвердили в Следственном комитете РФ по Алтайскому краю.

Трагедия произошла в минувшие выходные. По предварительным данным, 23-летний молодой человек приехал в клуб, где стрелял из тренировочного пистолета по мишеням.

Сейчас в Следственном комитете РФ по Алтайскому краю проводится доследственная проверка. Сотрудники пытаются выяснить обстоятельства дела. В частности, изучают переписку мужчины в социальных сетях.

Стрелковый клуб "Магнум" рассчитан на охотников и любителей стендовой стрельбы. В настоящее время это один из главных центров развития спортивно-охотничьей стрельбы за Уралом. На базе клуба проходило несколько крупных всероссийских соревнований, включая Кубок Сибири.