Эрнст: "Переход России на цифровое ТВ может оказаться бесполезной и затратной затеей"

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что инфраструктура цифрового ТВ, строительство которой обошлось государству почти в 100 млрд рублей, может оказаться бесполезной, пишет Forbes.

"Изменения, которые произошли в прошедшие годы, и в частности в этом году, в связи с введением двух мультиплексов* – в значительной степени трагическая ошибка. Обычно у нас не хватает денег на то, чтобы участвовать во всех технических фазах западного мира. Мы обычно пропускаем какие-то и удачно вписываемся в базовые. В данном случае мультиплексы – это фаза, которую можно было бы пропустить", – сказал Эрнст. На эту тему, как передает ТАСС, он рассуждал 5 ноября на конгрессе Национальной ассоциации радиовещателей.

Эрнст подчеркнул, что внедренная технология на данном этапе для России была "совершенно не очевидной" и могла быть пролоббирована определенными группами влияния. "Мы получили систему, которая даже не может показывать сигналы в качестве HD. А HD – это уже устаревший формат, нужно переходить в Super-HD, а существующие мультиплексы даже не позволяют перейти в HD", – отметил гендиректор Первого канала.

В итоге, по его мнению, на развитие цифрового ТВ было потрачено около 100 млрд рублей, а получили устаревшую технологию. И непонятно, кто за этим всем стоял. "Нам надо было уходить в 5G, в гораздо менее уязвимую систему", – подытожил Эрнст.

По данным Forbes, власти предпочитают молчать о проблемах цифрового ТВ. Официально переход закончился в октябре, хотя изначально планировалось, что он произойдет еще в январе 2019 года, но сроки постоянно откладывались. А сейчас выясняется, что инфраструктура до сих пор толком так и не готова. Уже построены региональные центры формирования мультиплексов, установлены несколько тысяч специальных "оригинальных технических устройств", которые должны обеспечить региональное замещение программ и бесшовную врезку рекламы в поток мультиплекса. Но все это работает кое-как, отмечает издание.

Постоянные поломки приводят не только к сбоям в трансляции, рассыпанию ТВ-картинки или трансляции в неправильном формате, но и к тому, что реклама региональных компаний иногда неделями не выходит в эфир. А из-за особенностей рынка рекламодатели не могут получить компенсации. Порой они даже не узнают о том, что рекламу, за которую они заплатили миллионы, не увидела огромная часть их целевой аудитории.

Проблемы в первую очередь возникают у региональных рекламодателей: их рекламу не показывают. Объясняется это тем, что даже крупнейший кабельный оператор "Ростелеком" может неделями транслировать ТВ-контент без региональной рекламы. Ведь если из-за поломок пропадает цифровой сигнал, то кабельный оператор переключается на резервный источник – спутниковый.

В этом сигнале физически не может быть регионального контента и региональной рекламы, так как в спутниковый сигнал невозможно врезать региональный контент. Для зрителей никаких проблем, а вот у рекламодателей они есть. А так как подобные перебои случаются постоянно, то кабельные операторы иногда не переключаются со спутникового обратно на цифровой, поскольку опасаются нового сбоя.

"Примерно треть регионального рекламного ТВ-рынка никак не мониторится, то есть возможные нарушения не отслеживаются. Речь идет о 8-9 млрд рублей, которые рекламодатели тратят на рекламу, но при этом не могут отследить ее эффективность современными методами. А с переходом на "цифру" количество нарушений только увеличилось", – пишет Forbes. В результате рекламодатели теряют гигантские суммы денег.

В итоге сейчас в России есть система, которая, по словам Эрнста, уже морально устарела, не успев толком запуститься, и которая к тому же не решает задачи, ради которых создавалась. При этом страдает и качество, и рекламодатели. И на все это потрачено 100 млрд рублей.

*Мультиплекс – пакет цифровых телевизионных каналов, транслирующийся одним передатчиком. Обычно занимает одну частоту. В цифровом эфирном телевидении мультиплекс включает 10 телеканалов. В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия-1", Россия-24, НТВ, "Матч ТВ", Пятый канал, "Карусель", "Россия-К", ОТР и ТВ Центр. Второй объединяет РЕН ТВ, СПАС, СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", ТНТ, "Мир", Муз-ТВ.