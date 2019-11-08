Росгвардия разработала два новых знака различия с орлом и скрепами

Росгвардия разработала проект новых петличных эмблем войск национальной гвардии. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе описываются новые знаки и показан их внешний вид. Первый представляет собой золотистое изображение круглого щита с окантовкой и скрепами, расположенного поверх скрещенных по диагонали мечей клинками вверх и лаврового венка. "В краповом поле щита помещен геральдический знак – эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации золотистого цвета", – говорится в тексте.

Второй представлен в виде изображения геральдического знака – эмблемы войск национальной гвардии РФ золотистого цвета с краповой расцветкой щита, расположенного на груди двуглавого орла.

Документ утвержден директором Росгвардии, генералом армии Виктором Золотовым. Сейчас проект проходит этап предложений и экспертизы.