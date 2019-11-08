Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк и его дочерняя компания SberCloud представили производительный суперкомпьютер Christofari, который позволит бизнесу использовать технологии искусственного интеллекта, передает ТАСС.

Презентация суперкомпьютера, который в Сбербанке представили как самый мощный в России, прошла в пятницу, 8 ноября, на международной конференции AI Journey в Москве.

Суперкомпьютер назван в честь первого клиента сберегательной кассы в России Николая Кристофари, пояснил исполнительный вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский.

Ресурсы суперкомпьютера Christofari будут доступны с 12 декабря 2019 года пользователям облачного сервиса SberCloud – AI Cloud. Это позволит максимально удобно и быстро разрабатывать и использовать алгоритмы искусственного интеллекта.

Как уточняет РИА "Новости", суперкомпьютер, который стал главной составляющей облака AI в Сбербанке, разработали совместно с компанией Nvidia на основе высокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2, оснащенных вычислительными ускорителями Tesla V100.

Ранее сообщалось, что "Росатом" намерен создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей.