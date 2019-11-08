Песков прокомментировал возможный запрет "Википедии" в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля по поводу возможной замены "Википедии" на электронное издание новой Большой российской энциклопедии, сообщает Life.

По словам Пескова, "Википедия" — это уважаемый и популярный ресурс, но никто не может гарантировать достоверность размещенной там информации. Между тем, как он подчеркнул, ограничивать доступ никто не собирается.

"Ни о каких запретах, каких-то препятствий к доступу к "Википедии" нет и речи быть не может", — заверил он.

Дискуссия о возможно запрете развернулась после заседания Совета по русскому языку с участием Владимира Путина, которое прошло 5 ноября. "По поводу "Википедии". Лучше заменить ее Большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация", — сказал глава государства.

Песков разъяснил эти слова: "Президент говорил о том, что надо сделать доступным гарантированный с точки зрения достоверности источник энциклопедических знаний. А это — Большая российская энциклопедия".

О работе над созданием аналога "Википедии" на основе Большой российской энциклопедии сообщалось в сентябре. На этот проект в федеральном бюджете предусмотрены субсидии на ближайшие три года.

Напомним, Путин еще в 2017 году пообещал помочь создателям Большой российской энциклопедии. Указ о ее создании глава государства подписал в 2002 году.