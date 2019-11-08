На Алтае женщина повелась на уловку лжесотрудника банка и перевела крупную сумму

55-летняя жительница села Алферово обратилась в полицию и рассказала, что с ее банковского счета пропало более 33 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

Во время разбирательства полицейские выяснили, что в августе 2019 года потерпевшей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что неустановленные лица пытаются похитить деньги с ее карты. Для защиты электронного счета он попросил сельчанку сообщить ему данные карты, а также код безопасности. Женщина продиктовала необходимую информацию. Звонивший поблагодарил женщину за содействие и заверил, что ее счет надежно защищен. Но вскоре с карты женщины стали пропадать деньги.

Оказалось, что мужчина воспользовался доступом к банковскому счету потерпевшей и списывал с него деньги. Получая SMS о проведении банковских операций, женщина не придавала им значения, потому что думала, что деньги списываются на погашение кредита.

Пропажу крупной суммы сельчанка заметила только в ноябре. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители напоминают, что ни один банк не вправе запрашивать реквизиты банковской карты у владельца, тем более по телефону. Сведениями о карте должен располагать только ее владелец.