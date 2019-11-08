Догоним и перегоним: Подмосковье надеется обойти Алтайский край по производству сыра

Московская область надеется обойти Алтайский край по объему производимых сыров, сейчас Подмосковье по этому показателю занимает второе место в стране. Об этом 7 ноября сообщил губернатор области Андрей Воробьев, пишет riamo.ru.

"Мы вторые в стране по сыру. Я очень надеюсь, что та программа, которая принята, позволит нам обойти Алтайский край", – сказал губернатор.

За два года в Подмосковье в строй введут четыре предприятия создаваемого сейчас сырного кластера. Общий объем производства составит 15 тыс. тонн сыра в год – четверть производимого в России объема.

Ранее ТАСС сообщал, что производство первых сыров в кластере на территории Дмитровского округа Московской области планируется начать в 2020 году.

Специально для кластера в регионе построили всю инфраструктуру: подвели воду, газ, электричество, канализацию, дороги.

До этого министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин сообщал, что всего построят семь заводов.

"Сырный кластер" в Дмитровском округе – пилотный агропромышленный парк в Московской области.