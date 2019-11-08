Топ лучших аудиокурсов для изучения английского с нуля

Благодаря "всемирной паутине" изучение языка – не проблема, а возможность воспользоваться для себя лучшим из предложенных вариантов. В качестве примера приведем наиболее популярные аудиокурсы, которые "думают" о вашем времени и дают возможность слушать урок, когда вы в пути на работу или учебу.

Effortless English*

Курс разработан американским преподавателем A. J. Hoge* для тех, кто уже владеет языком на начальном уровне (Elementary)*. Несомненно, чуда не произойдет: изучение языка – это большой и кропотливый труд, но преподаватель облегчил для вас обучение, предоставив доступный и понятный материал.

Данный курс состоит из уроков, а каждый урок, в свою очередь, из трех файлов, в которых два аудио- плюс один PDF-формат*.

Суть урока заключается в том, что можно прослушивать и прочитывать рассказ, а если вдруг какие-то слова были непонятны при прослушивании, к урокам идут разъяснения автора курса.

Что может дать Effortless English? Изучение новых слов с помощью прослушивания может подойти тем, кто хочет развить слуховую память или тем, у кого она уже хорошо развита.

"Английский за 4 недели – 2 в 1" (аудио + видеокурс)

Комплексный курс изучения языка, в который входит аудио- и видеообучение. Программа подойдет как для новичков, так и для тех, кто уже владеет в той или иной степени языком. А теперь остановимся более подробно на аудиоуроках, так как в данной статье рассматриваются именно аудиоресурсы.

Автор Оксана Долинка включила в свой аудиокурс 90 десятиминутных уроков. Где и когда вам их слушать, вы выбираете сами. Следовательно, вы никогда не пропустите урок, и если что-то было непонятно, сможете слушать снова и снова, пока не закрепите пройденный материал.

Сегодня можно не тратить время на дорогу к репетитору и назад: учиться можно не выходя из дома или слушать учебный материал по дороге в кино.

English* (аудиокурс)

Автор курса Michel Thomas* ценит ваше время, и в базовый вариант включил всего восемь часов аудиозаписи.

Здесь объясняются употребляемые структуры языка и построение предложений, а также вводятся новые слова.

Стоит отметить, что данная программа дает поверхностное изучение языка и может быть недостаточной для тех, кто только начинает знакомиться с иностранным языком и хочет понять все азы.

*"Эффортлесс Инглиш", Эй Джей Хоудж, Элементари, ПДФ, Инглиш, Майкл Томас — прим. ред.