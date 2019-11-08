Гигантский рекламный щит обрушило ветром в Барнауле

На пересечении улиц Попова и Власихинской ветер снес огромный трехсторонний рекламный щит. Верхняя конструкция просто съехала вниз, сообщают подписчики сообщества "Барнаул 22".
Пострадавших, судя по всему, нет – рекламный модуль стоял в центре разделительного газона.
На улице Балтийской порыв сорвал вывеску с магазина, сообщает "Катунь 24".
Напомним, в крае действует штормовое предупреждение. Синоптики сообщают, что не только днем 8 ноября, но и в ночь на 9 ноября в регионе будет дуть сильный ветер – до 15-20 м/с, порывы будут достигать 25-27 м/с. Возможен дождь с переходом в мокрый снег. Местами гололедные явления. Из-за появления снежного покрова на дорогах сильная гололедица.
Комментарии
видел сегодня утром эту штуку, как она пытается провернуться, еще подумал, считали ли вообще ее? и что она сделана по-тупому
к вертикальной трубе приварены горизонтальные трубы под прямым углом. и никак такая конструкция с вращением бороться не будет
строители хотя бы посмотрели на то, как спицы велосипеда устроены. либо приварили хотя бы круглый диск из листового металла к трубе (лучше несколько, на разных уровнях), а уже к нему все остальное
все это рекламное барахло давно пора запретить как угрозу жизни людей и порчу привлекательности городских улиц
8.11.2019 14:30
гiсть
Так в рекламных компаниях как правило работают люди без технического образования. Самоучки, так сказать.
Ну что вы - в Барнауле от ветра падают только деревья! И потому их надо рубить под корень. Как Дугин завещал.
Визуальный мусор стал мусором в прямом смысле этого слова.
Эта реклама и ни к чему, на дорогах тем более, лишний раз отвлекает водителей
Леха с Жекой спецом крепежи подпилили, чтоб свой Вианор в новостях на халяву засветить))