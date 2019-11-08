Гигантский рекламный щит обрушило ветром в Барнауле

На пересечении улиц Попова и Власихинской ветер снес огромный трехсторонний рекламный щит. Верхняя конструкция просто съехала вниз, сообщают подписчики сообщества "Барнаул 22".

Пострадавших, судя по всему, нет – рекламный модуль стоял в центре разделительного газона.

На улице Балтийской порыв сорвал вывеску с магазина, сообщает "Катунь 24".

Напомним, в крае действует штормовое предупреждение. Синоптики сообщают, что не только днем 8 ноября, но и в ночь на 9 ноября в регионе будет дуть сильный ветер – до 15-20 м/с, порывы будут достигать 25-27 м/с. Возможен дождь с переходом в мокрый снег. Местами гололедные явления. Из-за появления снежного покрова на дорогах сильная гололедица.