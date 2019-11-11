Закутаться в нежность: в Барнауле откроется меховая ярмарка

Нет лучшего средства от зимней стужи, чем накинуть на плечи красивую, теплую и качественную шубку. Именно такие меховые изделия будут представлены в широчайшем ассортименте на выставке в Барнауле, которая откроет свои двери 12-13 ноября 2019 года в ДК Моторостроителей.

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"Кировская меховая фабрика" славится тем, что не утрачены многовековые традиции скорняжного дела Вятского края: выделка меха, как всегда, очень качественная. Это касается как шкурок нутрии, лисы, так и норки, орилага, блюфроста, рекса, мутона:

лисица привлекает внимание сложным букетом оттенков и нюансов, причем все это в отношении одного окраса. Огневка покоряет насыщенно рыжим основным цветом в сочетании с серым на концах остин. Черно-бурая – это микс трех оттенков, у основания темно-серый, середина – белая, кончики черные. Финская лиса или кристалл отличается смешением желтого, светло- и темно-коричневого. Крестовка – гибрид черно-бурой и рыжей лисы с ярко выраженным крестообразным рисунком черного цвета посередине шкурки;

нутрия пользуется спросом именно в природном окрасе. Из светлых оттенков примечательна серебристая нутрия (серый, белый и малая толика черного). Из средних по насыщенности оттенков отмечается ореховый, графитовый. Самые популярные – махагон или бордово-коричневый и насыщенно черный;

норка по количеству оттенков и нюансов цвета бьет все рекорды. Проще сказать, какого цвета норкового полотна нет, чем перечислять те, что есть! И все же самые востребованные – светлые (белый, колотый лед или голубовато-белый, пудровый, светлый орех, белый жемчуг или беловато-серый с перламутровым блеском), необычные (русская голубая, сапфир и топаз или нюансы голубовато-серого оттенка, аврора или сине-фиолетовый), под соболь и махагон – одни из самых теплых, темная оттеночная палитра (графит, мокрый асфальт, угольный, сканблек или оттенок сырой нефти, блэк вельвет и ирис блю вельвет).

Выставка "Кировской меховой фабрики" в Барнауле

12-13 ноября 2019 года

ул. Германа Титова, 50А (ДК Моторостроителей)