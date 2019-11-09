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На месте коррекционного детсада в центре Барнаула построят крупный объект

, ИА "Амител", Юлия Абрамкина
Маленькое и ветхое здание 1937 года постройки имеет слишком большую территорию

Детский сад № 30 / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Здание детского сада № 30, расположенное по адресу пер. Ядринцева, 61, в перспективе планируют снести. Об этом стало известно во время заседания градостроительного совета 7 ноября. Депутат Барнаульской городской Думы Евгений Носенко рассказал amic.ru детали проекта.

Из чего-то и палок

Детсад № 30 расположен в здании, построенном еще в 1937 году. Из-за ветхости стен и других конструкций его невозможно реконструировать, например, достроив еще одно крыло. Между тем центр города испытывает большой дефицит в детских садах, а строить их негде. 

"В центре Барнаула большая проблема с социальными учреждениями: действующие переполнены, а для новых нет достаточных по площади участков. Например, на новую школу нужно минимум 2 га. Отведенная для этого сада территория позволяет "посадить" крупный объект, и этим стоит воспользоваться", – поясняет Евгений Носенко.

Вопрос чрезвычайно актуален. Вокруг этого детсада на месте частного сектора сейчас строится много высотных жилых домов. Население этой части города увеличивается.

"Это уникальный детский сад для детей, нуждающихся в коррекции зрения. Но лет через пять он окажется в центре густонаселенной части города, поэтому на его месте в перспективе планируется построить большое здание под дошкольное учреждение. Оно будет востребованно", – добавляет Носенко.

Когда будут строить детский сад

Детский сад № 30 – действующее дошкольное учреждение, которое сейчас посещают 74 ребенка. Группы малокомплектные, по 15 человек. Учреждению выдали задание на работу в 2020 году. То есть в ближайшее время сносить его не планируют.

Носенко поясняет, что в бюджете города нет и необходимых на строительство денег. Поэтому администрация готовится к участию в федеральных программах по финансированию подобных проектов.

Пока же в городе планируется возвести пристройки к некоторым школам и детсадам, чтобы там могло заниматься больше детей. Например, для реконструкции школы № 22 уже готова проектная документация. Также пристройка появится у детского сада, расположенного рядом с этой школой. 

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

9.11.2019 07:46
- гость -

Нужно торговый центр построить там

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