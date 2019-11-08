Умер козел Тимур, друживший с тигром Амуром

Козел Тимур, который жил в Приморском сафари-парке и стал известен благодаря дружбе с тигром Амуром, умер. Об этом сообщила его опекун Эльвира Головина на странице парка.

"Мне трудно, но так как я опекун козлика Тимура, сообщаю всем вам, что 5 ноября 2019 года его не стало. Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях. За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи сафари-парка Олег и Алексей. Я очень благодарна за их помощь", – написала она.

Урну с прахом Тимура захоронят с почестями. Затем на этом месте установят бронзовую скульптуру козла.

О дружбе козла Тимура и тигра Амура мир узнал в 2015 году. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор, напоминает РИА "Новости". Козел даже занял место, где спал тигр, заставив его ночевать на крыше убежища.

Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, видео с ними набрали несколько миллионов просмотров на YouTube.

Головина, когда узнала о необычной дружбе животных, сама изъявила желание стать опекуном козла Тимура. Она специально приезжала из Москвы, чтобы его кормить.