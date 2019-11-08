Пятница, 8 Ноябрь, 18:26

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,73
€ 70,42
Обь
160см -13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнГород. Слушай!
Новости

Умер козел Тимур, друживший с тигром Амуром

, ИА "Амител"
После смерти козел "забронзовеет"
Козел Тимур / Фото: safaripark25.ru

Козел Тимур / Фото: safaripark25.ru

Козел Тимур, который жил в Приморском сафари-парке и стал известен благодаря дружбе с тигром Амуром, умер. Об этом сообщила его опекун Эльвира Головина на странице парка.

"Мне трудно, но так как я опекун козлика Тимура, сообщаю всем вам, что 5 ноября 2019 года его не стало. Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях. За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи сафари-парка Олег и Алексей. Я очень благодарна за их помощь", – написала она.

Урну с прахом Тимура захоронят с почестями. Затем на этом месте установят бронзовую скульптуру козла.

О дружбе козла Тимура и тигра Амура мир узнал в 2015 году. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор, напоминает РИА "Новости". Козел даже занял место, где спал тигр, заставив его ночевать на крыше убежища.

Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, видео с ними набрали несколько миллионов просмотров на YouTube.

Головина, когда узнала о необычной дружбе животных, сама изъявила желание стать опекуном козла Тимура. Она специально приезжала из Москвы, чтобы его кормить.

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

8.11.2019 16:24
Зрячий

Весь Алтайский край в шоке - скорбим и плачем!

8.11.2019 16:34
- гость -

Даже у козла есть личный врач, и хоронят его с почестями. А тут вспомнишь тех людей не закопанных на Власихинском кладбище не кому было, без дна и покрышки...

8.11.2019 16:38
- гость -

а сколько детей болеют и умирают... и тишина

8.11.2019 16:40
- гость -

Не тот козел умер

8.11.2019 16:43
- гость -

Жалко козлика... Сколько позитива было в этой дружбе...

8.11.2019 16:49
- гость -

В русском языке всегда УМЕР говорили про человека, а про животное СДОХ.

8.11.2019 17:19
- гость -


8.11.2019 16:40
- гость -
Тот козел еще много крови выпьет...

8.11.2019 18:05
- гость -

вот не приехала один раз и умер козёл от голода...
из Москвы - кормить приезжала...

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
18:24
Порывы ветра, гололед и первый мороз: какой будет погода на выходных в Алтайском крае 0
18:11
Останки с размытого кладбища алтайского села перезахоронили в соседней деревне 0
18:01
Песков прокомментировал возможный запрет "Википедии" в России 0
17:47
Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер 1
17:35
Экс-руководителя "Сибэнергомаша" подозревают в мошенничестве на 800 млн рублей 3
17:16
Эрнст: "Переход России на цифровое ТВ может оказаться бесполезной и затратной затеей" 5
17:07
Вспыльчивая и много пьющая: знакомые описали бийчанку, убившую 11-месячную дочь 2
16:52
Бывший владелец "Сибэнергомаш" арестован по подозрению в мошенничестве 1
16:48
Пошли к соседям: "Мария-Ра" построит крупный логистический центр в Кемерове 3
16:32
Никаких полномочий. Справедливороссы обсудили проблемы сельских депутатов 0
16:22
В соцсетях смеются над возможной статьей для подростков, укравших жвачку в "Марии-Ра" 5
16:17
Умер козел Тимур, друживший с тигром Амуром 8
16:02
Росгвардия разработала два новых знака различия с орлом и скрепами 8
15:51
Топ лучших аудиокурсов для изучения английского с нуля 0
15:49
В Екатеринбурге после массовой драки подростков скончалась девушка 9
15:37
"Кто-то слишком много ест": мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота 8
15:29
Упреки и популизм. Бюджет Барнаула прошел первое чтение "со скрипом" 8
15:19
Турчак: "Единую Россию" в Сибири никто не сможет победить, если договариваться 11
15:06
Догоним и перегоним: Подмосковье надеется обойти Алтайский край по производству сыра 4
14:53
В Барнауле откроют бюст знаменитому алтайскому гребцу Константину Костенко 0
14:39
На Алтае женщина повелась на уловку лжесотрудника банка и перевела крупную сумму 2
14:23
Гигантский рекламный щит обрушило ветром в Барнауле 7
14:07
Алтайские дети-диабетики для установки специальных помп ездят в Москву 3
13:58
Happy end. Стало известно, куда уедет енот София из барнаульского зоомагазина 1
13:43
Росстат впервые назвал число россиян, ведущих здоровый образ жизни 9
13:24
В Барнауле мужчина жестоко убил топором соседа по коммуналке 0
13:07
Фильм "Перевал Дятлова" с участием Егора Бероева снимают в Горном Алтае 7
12:54
Мужчина погиб в алтайском стрелковом клубе "Магнум" 11
12:41
Барнаульцев приглашают на заключительную в 2019 году социальную ярмарку 3
12:23
На алтайской трассе насмерть сбили мужчину 4
12:01
Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2020 году. Карта 12
11:54
В барнаульской многоэтажке на женщину упало выбитое ветром окно 9
11:45
Образовательная программа АлтГТУ вошла в число лучших по подготовке кадров для ОПК 0
11:39
В Барнауле за 70 млн рублей продают коттедж с солевой комнатой и кинотеатром 4
11:18
Дедовщина или компьютерные игры? Почему Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в Забайкалье 49
11:17
Власти Барнаула разбираются в скандале об избиении мужчины на глазах чиновницы 15
11:08
Президент Франции назвал три сценария развития России 7
10:51
Странное свечение заметили в Горном Алтае. Возможно, снимают фильм "Перевал Дятлова" 5
10:45
Почему осенью проверять уровень витамина D особенно важно 0
10:26
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за октябрь 2019 года 0
10:11
Пожароопасный сезон в Алтайском крае завершится 11 ноября 0
10:03
На Алтае создадут электронный сервис для пчеловодов, который поможет защитить пасеки 10
09:58
Барнаул попал в список городов с самым грязным воздухом 6
09:46
Многодетная мать пикетировала гордуму Барнаула из-за дорог в частном секторе 28
09:21
Путин призвал президента Казахстана к развитию "Золотого кольца Алтая" 5
09:11
"Росатом" создаст квантовый компьютер за 24 млрд рублей 12
09:01
Новый год на носу: самое время готовить забавные и полезные подарки 0
08:52
"Это яма": Песков прокомментировал данные о сокращении населения России 20
08:48
В Бийске неизвестные попытались закинуть бутылку с горючей жидкостью в жилой дом 0
08:31
Концентрация диск-жокеев: барнаульские диджеи соберутся, чтобы показать свое мастерство 1
08:12
Власти Рубцовска решили избавиться от металлических гаражей, но это не просто 12
08:04
Как сохранить зубы и перестать бояться их лечить: 10 стыдных вопросов стоматологу 0
07:55
Словарь Collins назвал словом года "климатическую забастовку" 1
07:49
Они играли в КВН: самые известные команды в истории алтайского юмора 4
07:31
В центре Барнаула появится новый бассейн для всей семьи 12
07:22
Названы продукты, которые нельзя разогревать, но это делается ежедневно 7
07:11
Спорный проект гаража-общежития возмутил градсовет Барнаула 7
07:01
Вечный Ленин и картонный Грудинин. КПРФ помитинговала в честь 102-летия революции 14
06:48
Баня с барбекю, библиотека и спортзал. Огромный коттедж продают в Барнауле за 30 млн 5
06:32
Зарубежные звезды, которым удалось побывать в СССР 3
06:22
Штормовой ветер обрушится на Алтайский край перед похолоданием до -10 градусов 0
06:14
Дмитриев день: за что страдал святой Димитрий Солунский и что нельзя в этот день делать 0
06:01
"Сказочный" долгострой. Как выглядит театр кукол в Барнауле, который все еще строят 12

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.