В соцсетях смеются над возможной статьей для подростков, укравших жвачку в "Марии-Ра"

В Барнауле в магазине "Мария-Ра" на ул. Северо-Западной подростки украли из автоматов жвачку. К делу подключили полицию, сообщает "Инцидент Барнаул".
По данным участника сообщества, предварительно в краже подозревают группу подростков. В паблике говорится, что ущерба, скорее всего, "достаточно для возбуждения уголовного дела по ст. 158 ч. 1". При этом точный размер ущерба не сообщается.
Участники группы "Барнаул инцидент" восприняли пост с иронией. "Преступление века!", "Как они могли пойти на такое преступление?!?!?! Пожалуйста, держите в курсе хода расследования", "Это уже ОПГ, до 20 лет всем", – бросали колкости комментаторы.
Они даже предположили, как подростки обычно крадут жвачки из автоматов с помощью монет и бумаги.
По закону, уголовная ответственность наступает с размера кражи от 2,5 тыс. рублей, хищение меньших сумм наказывается штрафом.
Руслан Аюпов, создатель компании "Носорог" из Казани, которая реализует автоматы для жвачки и конфет по всей стране, рассказывал biz360.ru, что сейчас в одном автомате продается в среднем 300-500 жвачек в месяц. Одна стоит в среднем 5-10 рублей.
Комментарии
Бандиты и ворьё всё по тюрьмам определено, что ещё делать полицаям, как не детишек дрючить?
Сейчас вам смешно , но детки быстро растут . Потом , поверя в свою безнаказанность , они начнут лазать по вашим машинам , карманам , электронным кошелькам и банковским картам , а вы продолжайте смеяться . Всё начинается с малого . Смейтесь дальше , вы этого достойны .
8.11.2019 16:58
- гость -
Это сейчас они детишки и тырят жвачку, а через несколько лет - подростки и начнут воровать по крупному, а возможно и грабить, тогда Вы же и будите говорить, а куда смотрит полиция! Я не призываю ставить их на учет в полицию, но разговор с сотрудником полиции думаю пойдет на пользу и это уже будет наказанием.
8.11.2019 16:58
- гость -
т.е., вы их оправдываете размеро хищения? Могу вас расстроить, они с таким же энтузиазмом отмудохают вас в темном переулке и разденут до трусов. Намерение украсть не оправдывается размером кражи.
Да, детоцентризм убьет этот мир.