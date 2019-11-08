В соцсетях смеются над возможной статьей для подростков, укравших жвачку в "Марии-Ра"

В Барнауле в магазине "Мария-Ра" на ул. Северо-Западной подростки украли из автоматов жвачку. К делу подключили полицию, сообщает "Инцидент Барнаул".

По данным участника сообщества, предварительно в краже подозревают группу подростков. В паблике говорится, что ущерба, скорее всего, "достаточно для возбуждения уголовного дела по ст. 158 ч. 1". При этом точный размер ущерба не сообщается.

Участники группы "Барнаул инцидент" восприняли пост с иронией. "Преступление века!", "Как они могли пойти на такое преступление?!?!?! Пожалуйста, держите в курсе хода расследования", "Это уже ОПГ, до 20 лет всем", – бросали колкости комментаторы.

Они даже предположили, как подростки обычно крадут жвачки из автоматов с помощью монет и бумаги.

По закону, уголовная ответственность наступает с размера кражи от 2,5 тыс. рублей, хищение меньших сумм наказывается штрафом.

Руслан Аюпов, создатель компании "Носорог" из Казани, которая реализует автоматы для жвачки и конфет по всей стране, рассказывал biz360.ru, что сейчас в одном автомате продается в среднем 300-500 жвачек в месяц. Одна стоит в среднем 5-10 рублей.