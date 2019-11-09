Поехали: на Чуйском тракте открыли мост через Чумыш за 3 миллиарда

Фото: Минтранс Алтайского края

Компания "Сибмост" завершила строительство автомобильного моста через реку Чумыш и двух развязок на трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае. Переправу строили несколько лет, потратив на это около 3 миллиардов рублей. После реконструкции мост сможет пропускать в три раза больше транспорта, чем до этого.

Прочнее, лучше и современнее

Реконструкцию моста через реку Чумыш проводили по федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России" (2010-2020 годы). Сейчас, после завершения всех работ, мост, соединяющий Алтайский край и Новосибирскую область, имеет длину 308 метров, а ширину – 15 метров.

На подходах к нему построены две двухуровневые транспортные развязки с путепроводами протяженностью 9 километров. Дорога выполнена по нормативам 1-й и 2-й технических категорий.

В результате пропускная способность этого участка Чуйского тракта увеличена втрое. Четыре полосы позволяют пропускать до 30 тысяч автомобилей в сутки. По предварительным оценкам, мост может увеличить объем грузовых перевозок между регионами в три раза.

Старый мост в Тальменском районе на этом участке был построен в 60-х годах прошлого века и уже не справлялся с возросшей нагрузкой. Кроме того, у него было слишком много опор – всего 30 штук, расстояние между которыми было небольшим и это серьезно осложняло паводковую обстановку весной. Льдины во время ледохода не могли пройти под мостом и образовывали затор. В результате ежегодно сотрудникам МЧС приходилось взрывать лед, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций.

Новый мост спроектирован так, чтобы решить и эту проблему.

Вдоль дороги смонтированы шумозащитные экраны, построены тротуары и новые автобусные остановки.

Подумали строители и о безопасном доступе к населенным пунктам: построены две разноуровневые транспортные развязки. Первая ведет к райцентру Тальменка и поселку Староперуново, вторая – к селам Наумово, Кашкарагаиха и Луговое.

"Это один из серьезнейших участков Чуйского тракта, который объединяет не только три региона, но и является дорогой к нашим соседним государствам – Монголии и Китаю. Поздравляю всех", – сказал во время торжественного открытия моста зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко, поздравив дорожников от имени губернатора Виктора Томенко.

Как строили

Строительство началось в конце 2014 года. Работы должны были завершиться в 2018 году, но затянулись из-за проблем у подрядчика – компании "Сибмост". Новосибирская фирма находилась на стадии банкротства и должна была выплатить кредиторам около 8 миллиардов рублей.

"Росавтодор" пытался расторгнуть договор с генподрядчиком через суд, но новосибирцы сумели избежать банкротства и продолжить работу. За срывы по срокам "Сибмост" неоднократно штрафовали. Но в итоге, несмотря на все трудности, мост в Алтайском крае удалось завершить.

Что будет сделано на Чуйском тракте в 2020 году?

Уже на следующей неделе будет запущено движение транспорта еще по одному обновленному мосту Алтайского края – через реку Иша на Чуйском тракте. Однако, по словам начальника УПРДОР "Алтай" Ярослава Долинского, полностью работы завершат весной 2020 года – на полгода раньше срока. После реконструкции мост будет соответствовать третьей категории, а его грузоподъемность увеличена до 10 тонн.

Кроме того, капитальный ремонт ждет коммунальный мост через Обь в Барнауле. Стоимость работ оценивается в миллиард рублей. В 2019 году разработана проектно-сметная документация, определен подрядчик. Движение по мосту будет закрыто на два года. По словам Ярослава Долинского, на первом этапе будут заменены железобетонные плиты. На втором этапе – летом 2020 года – дорожники приведут в порядок эстакадную часть моста. Это около 900 метров. Открытие старого моста после реконструкции завершится к 2021 году.

Как пояснил начальник УПРДОР "Алтай", в следующем году продолжится расширение Чуйского тракта до четырех полос. Это 25 километров. В частности, работы намечены на участке в районе Новоалтайска в сторону Бийска (216-223). Одновременно с этим расширят и дорогу, ведущую из наукограда в сторону Барнаула (341-345). На участке в селе Троицком также пройдет капитальный ремонт. Там появятся дополнительные полосы для машин, чтобы снизить аварийность. Всего в ближайшие годы на реконструкцию тракта направят около 2 миллиардов.