Света – больше, гаражей – меньше: в Барнауле обсудили безопасность школьных маршрутов

Алтайские активисты ОНФ и представители власти обсудили, что нужно сделать, чтобы дороги из дома в школу стали безопасными для детей. После резонансного нападения на девочку в Барнауле общественники проверили те участки, на которые жалуются жители. Оказалось, опасность представляют не только заросшие пустыри: где-то на пути часто встречаются собаки, а возле некоторых школ вообще есть незакрытые погреба и канализационные люки. На круглом столе 7 ноября участники обсуждали, почему школьники ходят по опасным маршрутам, когда есть безопасные, и почему от бесхозных гаражей просто так не избавиться.

Какие опасности ждут детей по пути в школу?

Проверить школьные маршруты в городах края в ОНФ решили после двух резонансных случаев. 9 октября жуткая трагедия случилась в Саратове: девочка пропала по дороге в школу, ее тело обнаружили на следующий день в одном из заброшенных гаражей. А 21 октября похожая ситуация случилась уже в Барнауле: неизвестный мужчина напал на школьницу, когда та шла на учебу. К счастью, девочке удалось вырваться и убежать. Произошло это в лесополосе между кварталом Дружный и гипермаркетом "Лента", возле школы № 133.

Еще после саратовского случая одна из жительниц Барнаула наглядно показала, что в нашем городе проблема опасных маршрутов тоже есть. Она сняла на видео путь к одной из городских школ, по которому ежедневно ходят дети. Картина мало чем отличается от Саратова, где случилась трагедия: гаражи, сомнительные постройки и кусты.

После этого активисты ОНФ проверили сообщения жителей о небезопасных школьных маршрутах и составили реестр проблемных участков. Как показали рейды, по пути в школу детей поджидает много самых разных опасностей. Возглавила список все та же школа № 133, где и случилось нападение: через неухоженный пустырь, где произошел инцидент, многие дети "срезают" путь в школу. Но больше всего люди жалуются на маршрут до школы № 60: прямо возле забора можно обнаружить заросли и свалку, нет нормального освещения, а дорога окружена гаражами. Дети ходят на учебу этими и другими опасными маршрутами каждый день, подвергая себя огромному риску.

Но есть и другие опасности, которые не связаны с возможными нападениями на детей. Ярким примером является школа № 107: возле нее очень много открытых погребов, куда ребенок может провалиться.

Короткий путь может стоить жизни

Активисты не только отметили самые опасные участки, но и определили для каждого из них список необходимых мер по благоустройству. Открытые ливневки следует закрыть, погреба – засыпать, кусты и деревья – выпилить.

На самом деле безопасные маршруты к школам есть всегда, но далеко не все ими пользуются, отметил глава ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк. По его словам, многие опасные участки из реестра – это популярные у детей короткие пути к школе. Экономя время, они предпочитают идти через кусты и гаражи.

"Дети остаются детьми, им хочется срезать путь и дойти быстрее. Но невозможно убрать все гаражи и осветить все березовые рощи. Безопасный маршрут есть всегда, и нужно объяснить ребенку, что он должен его придерживаться", – рассказал Войтюк.

Он подчеркнул, что можно сколько угодно благоустраивать территории, но без участия школ и родителей проблема не исчезнет. Нужно не просто вклеить в дневник информацию о маршруте и забыть про это, а работать с ребенком, объяснять ему, почему не нужно ходить через неблагоустроенные и неосвещенные места.

По словам представителей муниципалитетов, профилактическая работа уже ведется. Власти инструктируют преподавателей, те работают с родителями, а родители объясняют своим детям, по какому пути нужно идти на учебу.

Кстати, по словам активистов ОНФ, это не значит, что проблемные участки нужно бросить и больше не ходить по ним: если они удобны для людей, то нужно их благоустроить. Но пока там нет нормальных условий и хорошего освещения, лучше выбрать безопасный путь.

Проблему нужно решать планово, но пока получается точечно

В ходе круглого стола неоднократно прозвучало слово "системность". Сопредседатель регионального штаба ОНФ Ирина Козлова считает, что безопасность маршрутов – комплексная проблема, и ее не может решить какое-то одно ведомство.

"Мы должны понимать, что говорим не о каких-то частных случаях, а о целом комплексе проблем. И это не только вопрос благоустройства, но и работы с родителями и детьми. Например, я считаю, что если лучше организовывать занятость детей во внеучебное время, это тоже поможет решению проблемы. Нужна слаженная работа по всем направлениям", – подчеркнула Козлова.

Но обсуждение получилось как раз таки более точечным. Власти предлагали свои решения по тем опасным участкам, на которые указали активисты ОНФ. Например, одним из них оказался маршрут к школе в Борзовой Заимке: там некоторым детям приходится больше километра идти по лесополосе.

Об этой проблеме знают и уже начали ее решать, подчеркнул первый замглавы администрации Центрального района Анатолий Панченко.

"Мы стараемся решить эту проблему. Маршрут пользуется спросом, там ездят машины и каждый день ходят ребятишки. К сожалению, там нет освещения, а по пути встречаются собаки. Сейчас мы эту дорогу грейдируем и щебеним. Работа ведется плановая: сначала расширение дороги и щебень, затем асфальтирование, и потом освещение", – объяснил Панченко.

Как видно, вопросом освещения планируют заняться в последнюю очередь. А ведь его отсутствие – главная проблема на большинстве проблемных участков. Но на плановую работу по благоустройству нужно время, а пока ситуацию в Борзовой Заимке пытаются решить оперативно: прорабатывают вопрос о том, чтобы детей в школу подвозили на автобусе.

От гаражей так просто не избавиться

Если деревья можно просто вырубить, то с гаражами дело обстоит куда сложнее. Нельзя просто взять и снести неугодную постройку: даже бесхозный гараж кому-то принадлежит, и проходит много времени, пока удастся найти владельца.

"Мы ведем большую работу по выявлению владельцев незаконно установленных гаражей. Про все те постройки, на которые нам указали активисты, мы уже давно в курсе. Мы уже подали больше 10 заявлений в суд. Это очень длительная работа, которая порой занимает не один год. Бывает такое, что на момент судебного решения хозяин уже успел перепродать гараж. И тогда вся эта работа начинается заново", – рассказал первый замглавы администрации Железнодорожного района Сергей Пашковский.

Как рассказали представители муниципалитетов и районов, работа по благоустройству опасных участков уже ведется. То, что можно сделать быстро, делают сейчас: например, выпиливают кусты и засыпают погреба. А сложные участки, которые требуют больших работ и вложений, включают в программы на следующий год.