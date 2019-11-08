Вспыльчивая и много пьющая: знакомые описали бийчанку, убившую 11-месячную дочь

"Вспыльчивая, агрессивная и очень много пьет": такую характеристику на суде 8 ноября дали бийчанке, которую обвиняют в убийстве собственной 11-месячной дочери, сообщают "Вести Алтай".

В конце июля, по данным следствия, 26-летняя Екатерина Шишкова ударила 11-месячную девочку головой об стену, а утром, обнаружив, что малышка мертва, оставила ее в подъезде одного из домов.

8 ноября в Барнауле в краевом суде состоялось уже второе заседание по этому делу.

Судя по показаниям свидетелей, которые зачитала прокурор, в день убийства дочери обвиняемая приходила ко многим знакомым. Но особых перемен в ее поведении они не заметили.

Также сегодня суд допросил мужчину, обнаружившего труп девочки в подъезде своего дома. Свидетель рассказал, что малыш был завернут в пакет, а сверху лежала записка.

На первом судебном заседании Екатерина Шишкова признала свою вину, но сказала, что не желала смерти ребенку. Следующее заседание судья назначил на 13 ноября.