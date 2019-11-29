Хумус всему голова: почему закуска с Ближнего Востока стала популярна в России?

Сторонников правильного питания в России становится все больше. Стало модным выбирать только полезные и натуральные продукты, которые не портят фигуру и здоровье. Одним из таких гастрономических трендов стал хумус – ближневосточная закуска из нута. В европейской части России его уже давно полюбили за вкус и пользу, а теперь он завоевывает и Сибирь. Хумус уже около семи лет производят в Барнауле. Этим занимается компания "Полезные продукты". Корреспондент amic.ru Саша Соколов пришел на предприятие, чтобы попробовать экзотическую закуску, а также выяснил у технолога Дарьи Косиновой, что же такое хумус, как его делают, с чем едят и действительно ли он такой полезный и диетический.

– Так что же такое хумус?

– Хумус – это закуска из нута (турецкого гороха) с добавлением кунжутной пасты (тахини), чеснока, специй, лимонного сока и оливкового масла. Она очень распространена в странах Средиземноморья и Ближнего Востока: в Израиле, Ливане, Иордании, Турции, Греции, Египте. Там хумус просто обожают: многие повара даже соревнуются в его приготовлении. Кстати, все эти страны до сих пор спорят и не могут между собой решить, где же именно эта закуска появилась.

Бобы нута отваривают и перемалывают вместе с другими ингредиентами до однородной массы. Получается нежная паста. На первый взгляд рецепт прост, но сам процесс приготовления от начала и до конца занимает много времени.

– Почему тогда эту закуску так любят на Востоке?

– Все дело в правильном сочетании нута, тахины, масла и специй. Повара там постоянно стремились к тому, чтобы совершенствовать вкус хумуса, поэтому пропорции выверялись веками. В этом, кстати, и сложность, когда хумус запускается в производство: приходится долго искать правильное сочетание. Нужно, с одной стороны, сохранить особый, ореховый вкус нута и тахины, а с другой – придать блюду новые оттенки вкуса, которые задумал технолог.

– А как его правильно есть?

– Правильно – есть так, как вам нравится. В России пока в основном знают хумус как закуску, но на Востоке это универсальная вещь, которую едят самыми разными способами. Но в основном хумус входит в состав мезе. Это набор из легких закусок, который подается перед основным обедом. Хумус не может надоесть, поскольку употреблять его можно как угодно и с чем угодно.

– Как закуска родом с Ближнего Востока стала такой популярной в России?

– Думаю, причина в новом тренде на правильное питание, который пришел в нашу страну. Сейчас в моде полезные и натуральные продукты, а также вегетарианство. Так вот, хумус идеально подходит для людей, которые следуют этим тенденциям. Это натуральный продукт из растительных ингредиентов, который богат растительным белком и по своей питательности вполне может заменить человеку мясо. Если вы хотите вкусно есть и сохранять при этом фигуру – без хумуса вам не обойтись.

Кстати, то, что спрос на хумус постоянно растет, мы чувствуем на себе. В первый раз мы пытались запустить производство в 2008 году, и тогда у нас совсем не пошло. О хумусе в России знали мало и покупали неохотно. А вот в 2012 году, когда мы второй раз решили попытать удачу, ситуация была другая: к нам стали поступать заявки, на товар появился спрос. Чувствуется, что о нем узнает все больше людей. Мы постепенно наращиваем производство.

– Если делается просто, то можно и самому приготовить его дома?

– Конечно, это несложно. Можно самому купить нут и измельчить его в блендере. Единственное – нужна кунжутная паста. Мы ее, кстати, тоже производим и поставляем в магазины. Так что при желании можно ее найти. Ну а если не хочется тратить на это время – всегда можно найти хумус на полках магазинов сетей "Лента", "Ашан" и "Бахетле".

– А как вы его производите? Как подбираете рецептуру, вкусы?

– Я как технолог пробую каждую партию, постоянно изменяю и совершенствую рецептуру. Моя задача – чтобы наш хумус был вкусным и нежным. Кстати, мы много работаем с отзывами и постоянно прислушиваемся к мнению наших покупателей. И вкусы мы тоже выбираем под потребителя. Сейчас у нас в ассортименте восемь вкусов: классический, острый с паприкой, с вялеными помидорами и прованскими травами, с паприкой и петрушкой, с маринованными огурчиками, с кедровыми орешками, с грибами, а также с перцем пепперони.

Мы специально старались сделать так, чтобы каждый мог найти для себя подходящий по вкусу хумус.

Корреспондент amic.ru Саша Соколов продегустировал несколько видов хумуса и подтверждает: закуски действительно сильно отличаются друг от друга. Все они обладают неповторимым вкусом. Каждый может найти себе закуску по душе. Для любителей более нежного вкуса, например, подойдет хумус с грибами, а для любителей поострее – с паприкой (предупреждаю, это действительно остро).

– Кстати, настолько ли хумус полезен, как о нем говорят?

– Он на самом деле очень полезный и питательный. Эта закуска богата растительным белком, клетчаткой, минералами и витаминами группы B. И нут, и кунжутная паста сами по себе обладают массой полезных свойств, это любимые продукты сторонников ЗОЖ и правильного питания.

Хумус часто выбирают люди, которые не едят мясо, поскольку он позволяет восполнить недостаток белков и углеводов. Он подходит и для постящихся, и для вегетарианцев. Так что да, он действительно очень полезный.

– Говорят, что он еще и диетический. Можно ли худеть на хумусе?

– Да, это действительно диетический продукт. Но не надо думать, что можно есть его банками и ничего не будет. Растительный белок очень легко усваивается в организме, а нут сам по себе не содержит холестерина. К тому же в закуске содержатся сложные углеводы, которые насыщают организм на долгое время. Но нужно помнить, что хумус достаточно калорийный, особенно в сравнении с растительной пищей. Поэтому если вы будете переедать – диета провалится с треском. Но если знать меру, то хумус – это ваш лучший друг в похудении.